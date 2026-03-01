Splitski tenisač se javio iz Dubaija

Iako je teniski turnir u Dubaiju završen, dio igrača još uvijek ne može napustiti Ujedinjene Arapske Emirate, među njima i hrvatski tenisač Mate Pavić. Razlog tome je iranski napad na tu zemlju, zbog kojeg je zatvoren zračni prostor.

RTL Danas razgovarao je s Pavićem i provjerio je li na sigurnom.

"Zapeli smo tu poslije finala jučer i ne možemo letjeti. Aerodrom je skroz zatvoren i nemamo nekih novih informacija, a kroz dan se čuju i vide eksplozije tu i tamo, ali nije nista strašno za sad. Sve je u redu, u hotelu smo. Dobili smo informaciju da je aerodrom skroz zatvoren", rekao je Pavić.