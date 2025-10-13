Splitski restoran objavio fotografije svima poznatog chefa uz emotivnu poruku: "Godinama je svaki tanjur iz naše kuhinje nosio njegov potpis"

Restoran Dvor u Splitu objavio je emotivnu poruku zahvale svom dugogodišnjem chefu Hrvoju Zirojeviću, ističući njegov izniman doprinos i strast koju je godinama unosio u svaki tanjur.

"Godinama je svaki tanjur iz naše kuhinje nosio njegov potpis – ne samo kulinarski, već i onaj iskreni, ljudski. Hrvoje, od srca hvala na predanosti, strasti i svakom trenutku provedenom s nama. Hvala ti što si naš tim podigao na visoki nivo", poručili su iz Dvora.

Iz restorana poručuju kako su promjene sastavni dio poslovnog puta, ali i naglašavaju da vjeruju u Zirojevićev daljnji uspjeh.

"Poslovni ciklusi su sastavni dio svakog puta, a mi ti od srca želimo sreću i uspjeh u svim novim prilikama koje te očekuju. Znamo da ćeš i dalje briljirati", stoji u njihovoj objavi.

Kraj jedne ere, početak nove suradnje

Hrvoje Zirojević ostat će na mjestu glavnog chefa do kraja godine, a nakon toga se planira nastavak suradnje u novim ulogama.

"Hrvoje je s nama u ulozi chefa do kraja godine, a iza se veselimo nastavku suradnje – samo u novim ulogama", poručuju iz Dvora, dodajući kako su ponosni na sve što su zajedno postigli.