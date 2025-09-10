Splitski Promet upozorio korisnike, popularna linija mijenja vrijeme polazaka

Od četvrtka, 11. rujna 2025., putnici koji koriste autobusnu liniju br. 1 (Bunje – Poljička – HNK – Domovinskog rata – Bunje) trebaju obratiti pozornost na novu promjenu. Naime, zbog izmjene trase dolazi do prilagodbe voznog reda u jutarnjim satima.

Iz Prometa Split poručuju da će putnici sve detalje o novom voznom redu moći pronaći na službenom voznom redu.

Ova izmjena stupa na snagu od četvrtka i vrijedi do daljnjega. Putnici se pozivaju da na vrijeme provjere nove polaske i usklade svoja putovanja.