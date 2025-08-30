Splitski poduzetnik Ante Lozo oženio lijepu Zadranku. Pogledajte atmosferu s vjenčanja

Da ljubav nikada ne izlazi iz mode pokazalo se i danas u Splitu.

Predzadnjeg dana kolovoza poznati splitski poduzetnik i županijski vijećnik Ante Lozo uplovio je u bračnu luku s prelijepom Zadrankom Marijom.

Sudbonosno “da” izrekli su u romantičnom ozračju crkve Gospe od Pojišana, pred Bogom, kumovima i brojnim uzvanicima - mahom etabliranim poduzetnicima i ljudima poznatima iz javnog života.

Antin je vjenčani kum, ali i poslovni partner, Joško Kerum, sin Željka Keruma. Među gostima su se našli i Iris Rajčić Livaja te nogometaš Lovre Kalinić, što je dodatno podiglo glamur splitskog vjenčanja.

Obitelj Lozo dugi niz godina njeguje poduzetnički duh i tradiciju, pa su tako njihovi projekti dobro poznati Splićanima - od legendarnog fast fooda Lozo na Vukovarskoj, preko agencije Splitski Vali koja je nedavno otvorila i prvu podružnicu u Trogiru.

Mladoženja Ante s kumom Joškom uspješno vodi Joker Sports Agency, agenciju koja se brine o karijerama nogometnih talenata dokazujući da prijateljstvo i poslovna suradnja mogu funkcionirati kao dobar primjer spoja povjerenja i ambicije.

Slavlje se nastavlja u Kaštelima, u posebno podignutom šatoru Dolisa, gdje su se za svadbenu atmosferu pobrinula glazbena imena: Grupa Boss, Giuliano, Andrea Šušnjara i Siniša Vuco.

Splitski svatovi još jednom su potvrdili - kad se spoje ljubav, tradicija i uspjeh, rezultat je bajkovita proslava koja će se dugo pamtiti.

U nastavku vam donosimo dio svadbene atmosfere.