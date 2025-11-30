Splitski Mertojak pregazio Osijek, sad su sve oči uprte na uzvrat protiv viceprvaka Europe

Mertojak je bez većih napora i uzbuđenja došao do nove prvenstvene pobjede, 6:2 (3618:3502) protiv Osijeka. Rezultat je to koji se u redovima splitskih žutih priželjkuje i sanja slijedeću subotu u uzvratu 1/8 finala Lige prvaka protiv ekipe Szegedi TE a koji jamči prolaz u četvrtfinale i još jedan vrhunski rezultat mertojačana.

U ogledu protiv solidne ekipe iz Osijeka, koja više pruža u svom Pampasu nego na gostujućim stazama, Dimitrovski i Pofuk u prvom bloku, Kovač i Totić u drugom po poen za Mertojak, još dva na ukupnu razliku od 116 srušenih čunjeva za konačnih 6:2. Rezultat solidan, no igru će trebati dignuti na još viši nivo za uspjeh protiv viceprvaka Europe.

U derbiju kola Zadar je nanio i drugi poraz Zaprešiću, zakuhalo se na vrhu tablice, Zaprešić i Mertojak sa dva poraza, Zadar bilježi jedan. Utrka u troje se nastavlja, no ipak sa dva minimalna poraza u gostima od 5:3, Zaprešić je još uvijek glavni favorit za prvaka, budući je u drugom dijelu prvenstva domaćin u svojoj kuglani i Mertojaku i Zadru, što je u zadnje tri sezone predstavljalo veliku prednost.

Poštar je izgubio u Zaboku od novajlije Frozy Zabok 3:5, dok su cure iz ŽKK Split u Poljudu pobijedile Istru iz Poreča istim rezultatom, 5:3.

Pojedinačni rezultati Mertojak-Osijek:

N.Muše-M.Liović 0:1(601:609)

D.Dimitrovski-I.Bartulović 1:0(597:584)

G.Pofuk-D.Radoš 1:0(584:547)

A.Kovač-M.Mušanić 1:0(643:586)

M.Matić-M.Tomić 0:1(548:629)

I.Totić-M.Tutnjević/Z.Pofuk 1:0(645:547)

Na tablici Zadar i Zaprešić sa 14 bodova, Mertojak 12, s tim da Zadar i Mertojak imaju po utakmicu manje.