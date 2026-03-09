SPLITSKI MEGAPROJEKT Napreduju radovi na rekonstrukciji i proširenju Gata sv. Petra: Luka dobiva novi izgled i više prostora za putnike

Radovi na rekonstrukciji i proširenju Gata sv. Petra nastavljaju se prema planu, a službeni rok završetka projekta predviđen je za studeni 2027. godine. Građevinska dozvola za zahvat ishođena je 22. veljače 2024. godine, čime su stvoreni svi preduvjeti za realizaciju jednog od važnijih infrastrukturnih projekata za splitsku luku.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 21.172.583,46 eura s PDV-om. Najveći dio, odnosno 85 posto ukupne vrijednosti, financirat će se iz fondova Europske unije, dok će preostali iznos osigurati Vlada Republike Hrvatske iz državnog proračuna. Izvođač radova je tvrtka Texo Molior.

Gat će dobiti nova dva veza i dodatnih 5300 četvornih metara

Riječ je o projektu koji će uvelike promijeniti vizuru luke, ubrzati protok putnika te povećati operativnu površinu za dodatnih 5300 četvornih metara. Uz postojeća tri veza, Gat sv. Petra dobit će još dva nova veza, što bi trebalo znatno unaprijediti funkcionalnost i kapacitete luke.

U sklopu zahvata uklonit će se derutni i neugledni objekti koji se trenutačno nalaze na tom prostoru, a planirana je i izgradnja novih biljetarnica, prostora za pohranu prtljage, čekaonica te javnog toaleta. Time bi putnici i korisnici luke trebali dobiti kvalitetniju i suvremeniju infrastrukturu.

Nastavljeni radovi na pilotima i dilataciji D

Prema informacijama sa gradilišta, trenutačno se izvode radovi koji obuhvaćaju nastavak bušenja, zavarivanja armaturnih koševa, ugradnje armature te betoniranja pilota u vezi s dilatacijom D.

Uz to, tijekom ovog mjeseca izvedeni su i brojni podvodni radovi. Među njima su grubo planiranje temeljnog kamena ispod temelja, montaža i ugradnja armature, postavljanje oplate, betoniranje brtve te demontaža postojeće oplate. Izvedeno je i ručno podizanje te uklanjanje postojeće podmorske brtve na južnoj strani mola, obrezivanje postojeće brtve, priprema za ronjenje i ulazak u more, kao i čišćenje pozicije nakon spašavanja.

Na projektu su ovoga mjeseca bili angažirani i podizvođači koji su radili na ugradnji armature za prefabricirane betonske elemente za dilataciju D, betoniranju prefabriciranih elemenata klase C35/45, prijevozu materijala dizalicom te brizi o ugrađenom betonu.

Među ostalim trenutačnim aktivnostima na gradilištu ističu se reorganizacija ljuske i armature, kao i daljnje usklađivanje radova na terenu.

Obišli smo gradilište, radove pogledajte u našim fotogalerijama

Obišli smo gradilište Gata sv. Petra i na terenu se uvjerili kako trenutačno napreduju radovi na ovom velikom projektu koji će u godinama pred nama značajno promijeniti izgled i funkcionalnost splitske luke. Kako trenutačno izgleda stanje na gradilištu, možete pogledati u našim fotogalerijama.