Splitski liječnik apelira na ovaj dio Splita: "Koriste ga beskućnici i ovisnici, a nekad je bio ponos"

Splitski liječnik i humanitarac dr. Joško Kalilić oglasio se priopćenjem u kojem upozorava na ponovno zapuštanje jednog od najvećih i najljepših parkova u Splitu, Turske kule, službeno nazvane Park mladosti. Kalilić, koji je prije deset godina organizirao veliku volontersku akciju čišćenja i uređenja tog parka, poručuje kako je krajnje vrijeme da grad ponovno poduzme mjere i vrati Turskoj kuli nekadašnji sjaj.

U nastavku prenosimo njegovo priopćenje u cijelosti:

„Turska kula“ je naziv koji većina Splićana koristi za park kojem je službeno ime Park mladosti. To je najveći i najljepši park u Splitu nakon Marjana, smješten između dva stadiona, na površini od oko 30 hektara.

Park obiluje zelenilom – tisućama borova, čempresa, maslina, smokava, rogača i lovora. Posebno bih izdvojio jedno rijetko stablo maclura koje raste u samom središtu parka, a možda je i jedino takvo u Splitu. Maclura potječe iz Sjeverne Amerike; njen plod obožavaju konji, dok se od sjemenki proizvodi ulje koje se koristi u kozmetici. Drvo je izuzetno čvrsto, a od njega su američki Indijanci izrađivali lukove i ogradu za životinje.

Povijest Turske kule

Turska kula ima i važnu povijesnu ulogu. U vrijeme osmanskih pokušaja osvajanja Splita, ovaj je uzvišeni dio grada služio kao osmatračnica i obrambena točka. Na vrhu brijega, visokom oko 50 metara, nalazila se kamena kula s koje su Splićani motrili dolinu Klisa, gdje je tada logorovala turska vojska.

Kad bi stražar primijetio da se neprijatelj približava, ispalio bi hitac u zrak kako bi upozorio građane da se povuku unutar zidina i pomognu u obrani grada. Upravo po toj kuli i turskom logoru u okolici, područje je i dobilo ime Turska kula.

Tijekom Domovinskog rata, šumoviti dio parka služio je kao skrivena lokacija za postavljanje protuzračne obrane od aviona JNA koji su nadlijetali Split.

Od šetališta do zapuštenog prostora

U prvim desetljećima, Turska kula bila je omiljeno šetalište, mjesto igre i susreta. Međutim, kako se park godinama nije održavao, postupno je postao neprohodan i zapušten, pun grmlja, otpada i samoniklog raslinja. Nažalost, takvo okruženje počelo je privlačiti beskućnike i ovisnike, pa je tijekom jedne akcije pronađeno i više stotina šprica i igala.

Takvo stanje nije samo neugodno – ono predstavlja i opasnost za građane.

Velika volonterska akcija 2015. godine

Godine 2015. organizirao sam najveću volontersku akciju u povijesti Turske kule, pod nazivom „Čist i uređen Park mladosti (Turska kula)”.

Sudjelovalo je više od tisuću volontera iz Splita – građani, udruge i sve političke stranke. Grad tada nije imao dovoljno sredstava, pa je čišćenje provedeno isključivo volonterskim radom.

Cijeli park bio je podijeljen na fiktivne parcele od po 350 kvadrata, kako bi svaka skupina znala koji dio uređuje. Tijekom nekoliko mjeseci uklonjene su tone otpada, granja i igala. Nažalost, tijekom čišćenja pronašli smo i jedno tijelo preminulog beskućnika – najtužniji trenutak cijelog projekta.

Veliku pomoć pružile su gradske službe – Parkovi i nasadi, Čistoća, HGSS, vatrogasci – te Gradski kotar Lovret na čelu s Ivom Begom.

Nakon višemjesečnih radova park je potpuno očišćen i uređen, a tadašnji gradonačelnik Ivo Baldasar svečano je otvorio obnovljenu Tursku kulu uz sudjelovanje brojnih građana i pjevačkih zborova.

Park koji je živio punim plućima

Nakon te akcije Turska kula je postala ponos Splita. Ljudi su šetali, djeca su se igrala, održavale su se humanitarne manifestacije, sajmovi i zabavni programi.

Uređene staze, klupe, izvori pitke vode, biciklistički poligon “pumptrack” i igralište za balote učinili su park ugodnim i sigurnim mjestom za sve generacije.

Bio sam uvjeren da će Grad Split postaviti stalnog zaposlenika koji bi održavao park dok se ne izradi konačan projekt njegovog trajnog uređenja. Nažalost, to se nije dogodilo.

Danas, deset godina nakon te velike akcije, Turska kula ponovno propada. Trava je visoka i nepokošena, grane i šikara prekrivaju staze, klupe su oštećene, a na pojedinim mjestima park ponovno koriste beskućnici i ovisnici. Vidljivi su i madraci te tisuće opušaka po tlu.

Zbog takvog stanja, mnoge staze ponovno su slabije prohodne i nesigurne za djecu i posjetitelje. To nije slika koju Split zaslužuje.

Vrijeme je za novu akciju

Smatram da je krajnje vrijeme da nova gradska administracija poduzme konkretne korake – da se organizira nova akcija čišćenja, uvede kontinuirano održavanje parka, postavi stalni nadzornik i konačno izradi projekt uređenja Turske kule kao sportskog i turističkog parka.

Turska kula ima sve: povijest, prirodu, položaj i potencijal.

Vrijeme je da joj Grad vrati ono što su volonteri i građani Splita prije deset godina stvorili – status najljepšeg i najugodnijeg parka u Splitu nakon Marjana.