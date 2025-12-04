Splitski kuglači pred teškim izazovom: Mertojak traži preokret protiv Szegeda

Vaterpolisti Jadrana nisu uspjeli proći grupnu fazu i plasirati se u četvrtfinale Lige prvaka. Drugi predstavnik splitskog sporta u elitnom europskom natjecanju ove sezone, kuglački klub Mertojak u subotu, 6.12. sa početkom u 13 sati u kuglani na Poljudu u uzvratnoj utakmici 1/8 finala Lige prvaka dočekuje ekipu Szegedi TE iz Mađarske. U prvoj utakmici odigranoj prije dva tjedna Szegedi TE je ostvario značajnu prednost od 6:2, dok je omjer setova bio 13:11.

Za prolaz u četvrtfinale, među osam najboljih ekipa starog kontinenta računica je jasna. Potrebna je najmanje pobjeda istovjetnim rezultatom od 6:2 te tri seta više od protivnika. Zadatak je zahtjevan ali ne i nedostižan. Poraz u Szegedu više je posljedica nesnalaženja na tamošnjim stazama, pogotovo u čišćenju koji se ne pamti da je bio tako loš gotovo kod svih igrača.

Ne treba sumnjati, Mertojak će dati sve od sebe uz veliku podršku navijačke skupine Antiteatar, tribine će biti tijesne, interes za ovu kuglačku utakmicu je velik, bit će tu i navijači iz Szegeda, radi se o prijateljskom klubu, u kojem ima dosta navijača Hajduka.

No ne treba smetnuti sa uma, protivnik je aktualni viceprvak Europe, kultni mađarski kuglački klub, višestruki pobjednik najvećih međunarodnih natjecanja. Njihov gazda Ferenc Kasai vlasnik je sportskog centra u Szegedu koji pored ostalih sportskih sadržaja ima veliku dvoranu za kuglanje, po četiri staze za bowling i klasično kuglanje, restoran, mini hotel, sve je uvijek puno, tako da igrači koji su profesionalci nemaju financijskih briga oko nastupanja na natjecanjima.

Mertojak pak i pored nedostatka potrebnih uvjeta u posljednjih pet godina bilježi čak tri nastupa u završnicama Lige prvaka uz jednu osvojenu brončanu medalju. U sva tri dosadašnja susreta Szegedi TE je izašao kao pobjednik, na koju stranu će sportska sreća okrenuti ovaj put?

U sastavu ekipe Mertojak su Nikola Muše, Andrej Kovač, Ivan Totić, Dimitar Dimitrovski, Marinko Matić, Goran Pofuk, Marko Jeličić, Goran Žubrinić, Ljubomir Budić, Fran Kovač.

Voditelj je Paško Dragičević.

Roster igrača Szegedi TE Milan Jovetić,Laszlo Karsai, Richard Toth, Karoly Somodi, Tibor Szel, Patrik Biro, Pal Molnar, Daniel Laszlo Karsai, Tomas Acs, Akos Erdesz, a vodi ih Ferenc Karsai.

Glavni sudac bit će Nikola Filipović, međunarodni sudac dok je pomoćni, Stanko Čota.