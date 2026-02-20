Splitski kraljevi zabave pokorili internet: Ove stvari im ne padaju na pamet

Omiljeni splitski zabavljači, Grupa Boss, ponovno su zapalili publiku - izbacili su spot za novu pjesmu "Ne pada mi na pamet" i doslovno preplavili internet pozitivnim reakcijama. Iako je ova uzrečica česta među Hrvatima, ovdje se dogodio rijetko viđen scenarij: ispod spota nema negativnih komentara, a fanovi se natječu tko će prije proglasiti pjesmu novim hitom.

Bossovci, šefovi zabave, kako im od milja tepaju obožavatelji, ovoga su puta podigli ljestvicu više nego ikad. Nakon suradnji s velikim imenima kao što su Rajko Dujmić, Žera iz Crvene jabuke, Siniša Vuco i Ivo Jagnjić iz Dalmatina, udružili su snage s jednim od najutjecajnijih tekstopisaca i skladatelja ovih prostora, Draganom Brajovićem Brajom. Već prva suradnja rezultirala je pjesmom za koju mnogi tvrde da će obilježiti sezonu zabava pred nama, ali i radijski eter.

Aranžmansku produkciju pjesme potpisuje Tomislav Božiković koji ističe kako je bend uspješno pretočio energiju ove izjave u najnoviju pjesmu.

"Svi smo u životu bezbroj puta neke stvari izgovorili automatizmom. Sam naslov pjesme epilog je ostatka teksta koji mladom momku daje izbor: pronaći posao od 9 do 5? Ne pada mi na pamet. Poruka je široka - sve više mladih, ali i starijih koji su već prošli razne životne faze, mogu je prepoznati. Svatko je može prenijeti na neku situaciju iz vlastitog života."

Pjesmu prati spot sniman na brodu po kiši, no ni loše vrijeme nije moglo zaustaviti splitske veseljake da svojim obožavateljima isporuče još jednu glazbenu poslasticu. Spot iz minute u minutu skuplja sve više pregleda, a publika ga opisuje kao "zaraznu energiju". Bend će pjesmu uskoro izvoditi svuda - od velikih koncertnih dvorana i klubova do vjenčanja na kojima su sinonim za nezaboravnu zabavu do ranih jutarnjih sati. Ipak, dečki priznaju: mogu svirati bilo gdje, ali osjećaj nije uvijek isti.

"Floskula je da je svugdje isto svirati. Velike bine jesu velike bine, vjenčanja su vjenčanja - ali nije sve isto. Drugačije je kad je ispred tebe 15–20 tisuća ljudi ili kad nastupaš u klubu pred 500 ili 1500 ljudi. Energija nije ista, kao ni pritisak, komunikacija s publikom i osjećaj odgovornosti. Svaki prostor nosi svoju dinamiku. Upravo ta razlika čini nastupe uzbudljivima - moraš se prilagoditi trenutku, publici i atmosferi, a to je ono što pravu živu svirku čini živom", istaknuo je Kristijan Ordulj, pjevač grupe Boss.

Tijekom 25 godina postojanja sastav je ostvario više od 500 nastupa na koncertima i vjenčanjima diljem Hrvatske i inozemstva. No umjesto da usporavaju, Grupa Boss je s godinama sve traženija, a kalendar im je, kako kažu, popunjen mjesecima unaprijed.

"Velika je stvar - i prava rijetkost - da naše pjesme nemaju loše komentare. Nismo dio nikakvih klanova niti imamo unaprijed osigurana 'leđa'. Svoj put gradimo na teži način — kvalitetom i upornošću. Rezultat se vidi jer je publika to prepoznala. Bend uspješno nastupa od 2009. godine i poznat je po odličnoj atmosferi, zato nas i zovu šefovima zabave. Taj nadimak nismo sami sebi dali - dali su nam ga oni koji su nas doživjeli i koji nas prate. Naš studijski zvuk identičan je onome uživo, što publika itekako cijeni. Prednost je i to što imamo potpunu autonomiju - vlastiti studio i slobodu da radimo na svoj način", dodaje Marin Katić, bubnjar benda.

"Produkcija je na europskoj, pa čak i svjetskoj razini, na ponos cijelom timu. Fuzija energije koju imamo s autorom i producentom daje nam slobodu da ostanemo vjerni svom zvuku. Uživam podjednako i u studiju i na bini," kaže gitarist Adrijan Marinčić.

"U sljedećim pjesmama možemo najaviti brojna iznenađenja - još poznatih autora koji su pristali ući s nama u ovu ludu Boss priču. Album izlazi na jesen. Nismo bend koji puno govori izvan pozornice. Mi pričamo na bini i kroz glazbu - i nikako drugačije", zaključuju iz benda.