Splitski Jadran bolji od Jadrana iz Herceg Novog

Hrvatski prvak je u Poljudu pokazao koji je Jadran bolji... splitski!

Momčad trenera Jure Marelje svladala je imenjaka iz Herceg Novog u 4. kolu Lige prvaka 15:13 i tako uzela prve europske bodove ove sezone. Jako, jako bitna pobjeda za naše jadranaše. Iako tako baš ne izgleda kad se pogleda tablica, u kojoj stoje na zadnjem mjestu. Međutim, trebala je Splićanima jedna dobra predstava u Europi da se psihički dignu za sve ono što slijedi, jer tek smo na početku sezone.

Krenuli su domaćini ubojito, kao da su željeli pokazati koji Jadran je gazda u Poljudu. Ma željeli su Splićani pokazati da tih nula bodova u Ligi prvaka, do ove utakmice, nije prava slika njihove igre. Sredinom prve četvrtine, pri rezultatu 2:2, hrvatski prvak je napravio seriju od 4:0 u režiji Fatovića i Matkovića. Nisu se nakon toga opustili, digli su ritam pa su na predah na poluvremenu otišli s visokih 9:5.

Moramo priznati, malo smo se prepali, kad su gosti u trećoj dionici ubacili u brzinu više i pet puta tresli mrežu Bijača. Međutim, Mareljina momčad je uzvratila i s četiri pogotka, uoči zadnjih osam minuta imala lijepu prednost od 13:10. Svakako moramo pohvaliti Fatovića, jer je već u tom trenutku imao pet pogodaka, a raduje i povratak Jadranovog kapetana – Marinića Kragića, koji je dva puta tresao mrežu gosta.

Približili su se Novljani uoči zadnje četiri minute igre na 14:12, zvao je trener Gojković i minutu odmora uoči napada i prilike za samo 'minus jedan', ali obranili su se Splićani. U zadnjoj minuti pogodio je mladi Skejić za 15:12, ali brzo je uzvratio Merkulov za konačnih 15:13.

Na kraju, ipak moramo reći – šteta. Naravno, ne za pobjedu, već za rezultat, jer značilo bi našem Jadranu bolja gol razlika, s obzirom da je u Trebinju bilo 14:11 za 'drugi Jadran'.

No, kako smo već i naglasili, psihološki bitna pobjeda, jer idućeg vikenda (od 27. do 29. studenog) slijedi borba za trofej u Kupu Hrvatske.

Jadran ST – Jadran HN 15:13 (5:2, 4:3, 4:5, 2:3)

4. kolo Lige prvaka, grupa B. Split, Poljud.

Jadran ST: Bijač (5 obrana), Matković (2), Kragić (2), Radan, Ćurković, Pejković, Tomasović (1), Zović (1), Berehulak (2), Nemet, Fatović (5), Dužević, Čelar, Skejić (2). Trener: Jure Marelja.

Jadran HN: Andrić (2 obrane), Kholod (1), Stupar, Obradović, Vujović, Valera Calatrava (1), Merkulov (3), Gojković (1), Lazić (1), Janović (4), Matijašević, Radović V. (2), Radović I. (3 obrane), Vraneš. Trener: Vladimir Gojković.

Igrač više: Jadran ST 5/10, Jadran HN 6/14

Peterci: Jadran ST 1/1, Jadran HN -