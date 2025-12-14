Splitski HGSS spasio stariju ženu: "Živa i bez ozljeda"

U nedjelju poslijepodne HGSS Stanica Split zaprimila je dojavu o nestanku starije, dementne osobe na području Okruga Gornjeg, nakon čega je odmah pokrenuta organizirana potražna akcija.

Po dojavi, na teren su izišli pripadnici HGSS Stanice Split uz vanjske suradnike, uključujući udaljene pilote bespilotnih letjelica i K-9 potražne timove, kao i PP Trogir, DVD Trogir, DVD Okruk te mještani. Ukupno je sudjelovalo oko 80 osoba.

Nestalu osobu pronašao je potražni zemaljski tim HGSS-a nešto iza 18 sati, na neurbanom dijelu naselja, nakon čega je osoba zbrinuta i predana hitnoj medicinskoj pomoći, živa i bez ozljeda.

HGSS Stanica Split zahvaljuje svim sudionicima na iznimnom odazivu, profesionalnoj suradnji i koordiniranom djelovanju, koje potvrđuje važnost zajedničkog i pravovremenog angažmana u akcijama potrage i spašavanja.