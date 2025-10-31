Splitski HGSS-ovci posjetili grobove svojim preminulih članova: "Ova lijepa tradicija se njeguje iz godine u godinu"

Uoči blagdana Svih Svetih i Dušnog dana, članovi HGSS Stanice Split posjetili su posljednja počivališta svojih prijatelja i kolega položivši im cvijeće i zapalivši svijeće.

Podsjetnik je to na obvezu da se čuvaju i štite uspomene na drage kolege, učitelje, uzore – ljude koji su dali svoje doprinose planinarskoj zajednici i samoj Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, kao i vrijednosti koje su ostavili svojim svijetlim primjerima.

"Posjet njihovim počivalištima u Splitu i Kaštelima bila je prilika za evociranje uspomena o svakom ponaosob, kao čovjeku i članu HGSS-a, za pokoju anegdotu i trenutke dirljivih sjećanja koje su mlađim članovima Stanice prenijele starije kolege. Ova lijepa tradicija se njeguje iz godine u godinu podsjećajući iznova kako, bez obzira na vrijeme koje prolazi i mijenja okruženje oko nas, vrijednosti zbog kojih postoji HGSS, ostaju iste", objavili su iz HGSS-a Split.

Pogledajte FOTOGRAFIJE: