Splitski genij koji je živio izvan normi

Na današnji dan 1990. godine preminuo je Toma Bebić

Danas se navršava 36. godina od smrti Tome Bebića, neponovljivog splitskog genija. Toma Bebić je bio nešto posebno, nešto što ne pripada ovom usiljenom svijetu, čovjek koji po sentimentu pripada ovom podneblju, glazbeni pisac dalmatinskog miljea, čovjek koji je volio more, ljude, čovjek u kojem su podjednako stanovali tuga i sreća…

"Znao sam Tomu, viđao ga po hodnicima Slobodne, viđao ga po gradu, u prolazu… Dovoljan je bio samo jedan tren pomnom promatraču da zaključi kako se radi o dobrom čovjeku, jednostavnom, neopterećenom ustaljenim normama. I kad sam naknadno saznao da je bio podoficir i da je obavljao razne druge poslove, pitao sam se kome je taj mogao zapovijedati? I zamišljao ga u ulozi vojnika kojemu su pravila službe i pokornost sastavni dio službe. Nisam ga mogao zamisliti u toj ulozi. Nikad ga o tome nisam pitao jer mi u tom svojstvu nije bio interesantan. On je za mene bio prvenstveno čovjek koji pjeva, tumači razne životne priče, čovjek koji je postao poznat kao autor", napisao je za Dalmaciju Danas Goran Pelaić.

