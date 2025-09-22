Splitski fotoreporter otvara samostalnu izložbu u Fotoklubu Split: "Ovoga se ne sjećaju ni najstariji"

U četvrtak, 25. 9. u 20 sati, u Galeriji fotografije Fotokluba Split otvara se samostalna izložba dugogodišnjeg člana Fotokluba Split, Miroslava Lelasa, dovitljiva naziva "Ovoga se ne sjećaju ni najstariji". Riječ je o njegovoj drugoj samostalnoj izložbi u dvanaest godina fotoreporterskog rada, a prvoj u matičnom Fotoklubu.

Izložba okuplja četrnaest priča nastalih u razdoblju od 2016. do 2025. godine, a svaka od njih popraćena je kratkim informativnim tekstom koji fotografije smješta u kontekst vijesti ili društvenog događaja. Tekstove potpisuju novinari Mario Matana i Ivana Perković. Kako u predgovoru piše kustosica Ana Žanko, izbor radova nije proizašao iz strogih kriterija nego iz autorove osobne logike i unutarnjeg osjećaja - iz želje da na jednom mjestu sabere priče i prizore koji su obilježili proteklo desetljeće.

Fotograf bogatog iskustva

Izložba donosi raznolike prizore: od nasukanih brodova na Marjanu, preko požara, poplava i pandemije, do kadrova posvećenih Hajduku i Pelješkom mostu. Pojedine su priče nastajale godinama pa tako serija posvećena Žnjanu donosi presjek jednog od najvećih splitskih urbanističkih preobražaja - od "ružnog pačeta" (2016.) do "labuda”" (2025.), a ciklusi o Pelješkom mostu i Karepovcu prate teme dugotrajnog javnog interesa.

"Lelasove fotografije ne hvataju samo događaj nego i njegov razvoj", naglašava Žanko, "pred gledateljem stvaraju kontinuirani zapis promjena kroz vrijeme." One su "tehnički odmjerene i promišljeno komponirane; informiraju, ali su istodobno dokument i artefakt vremena - uz jasnu svijest da svaka objavljena slika nosi odgovornost prema publici."

Ovom izložbom Fotoklub Split nastavlja praksu da se svake godine jednom mladom autoru/ici koji se izražava u mediju fotografije osigura potpuna produkcija izložbe - tisak fotografija i kataloga, postav, te suradnja s dizajnerima, kustosima i programskom voditeljicom.

Tko je Miroslav Lelas?

Miroslav Lelas (Split, 1997.) fotografijom se počeo baviti kao šesnaestogodišnjak; radio je za Dalmacija News i Dalmacija Danas, potom za PIXSELL i HINU, a surađuje i s međunarodnim agencijama Associated Press, European Pressphoto Agency i Anadolu Agency. Godine 2022. stječe zvanje majstora fotografije i otvara fotoagenciju. Dugogodišnji je član Fotokluba Split te autor i koautor niza projekata, među kojima se izdvaja "Štorija o plisnacu" (s Milanom Šabićem), prikazana u Etnografskom muzeju Split, City Centeru One, na Benkovačkom sajmu i drugim lokacijama.

Izložba ostaje otvorena do 14. listopada i može se pogledati svakim danom u radnom vremenu Galerije fotografije (od 8 do 21 sat).

Izložba je dio Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2025. koji je financiran sredstvima Zaklade Kultura nova. Izložbeni program Galerije fotografije financiran je sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Županijske lučke uprave.