ZA MALO SREĆE DOVOLJAN JE SUNČAN DAN Jedna Splićanka ukrala je svu pažnju, poznajete li ju?

Sveti Nikola nam je donio sunčanu srijedu. A kada je sunce u pitanju, Splićani dileme nemaju - iz ormara se vade najbolji odjevni komadi, modni dodaci i nezaobilazne sunčane naočale. Pravac - Riva!

Miris fritula i kuhanog vina širi se najpoznatijom i najomiljenijom šetnicom Splićana, a na nekim kućicama se osim dobro pojesti i popiti, može i kupiti kakav domaći proizvod. Za pokloniti nekome ili jednostavno za ponijeti kući, za sebe i svoju obitelj i pogostiti se u toplini doma.

Štekati kafića, po dobrom običaju, dupkom su ispunjeni kavopijama. Nikome se ne žuri s pauze natrag na posao ili pak kući kuhati ručak. Ležerno i laganini, nikakva priša ni panika. U zraku se osjeti ta naša fjaka zbog koje upravo i mnogi turisti dolaze u Split iskusiti to stanje. Ali ne ide to njima od ruke, to triba znat osjetit, s tim se rodit. Međutim, dobro njima ide ovaj 'splitski' ritam. U restoranima naručuju morske delicije, sve na tanane oni to gledaju, kušaju i naravno fotografiraju za vječnu uspomenu.

I dok tako furešti guštaju u gastro delicijama, domaći mlađi svit većinom je po kafićima dok ovi stariji veš preferiraju klupice uz more. A sve njih u svoj kadar ulovio je naš fotograf Igor Jakšić.

Bacite oko na galeriju.

