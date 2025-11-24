Splitska taekwondo zvijezda Matea Kolovrat došla do treće olimpijske medalje

Drugog dana olimpijskog taekwondo turnira za gluhe koji se održava u Tokiju članica splitskog Marjana Matea Kolovrat stigla je do naslova olimpijske pobjednice u kategoriji preko 67 kilograma.

Kolovrat je u prvom kolu olimpijskog turnira bila slobodna, u drugom je s dva prekida po 12:0 deklasirala Indijku Kanishku Sharmu dok je u polufinalu s nova dva prekida slavila protiv reprezentativke Koreje Dasom Lee. U finalu je za obranu naslova olimpijske pobjednice pala i Uzbekistanka Maftuna Abdiyusupova s novih 2:0 u rundama.

Tako je Matea stigla do svoje treće olimpijske medalje odnosno drugog zlata uz još jednu broncu na olimpijskim igrama gluhih. Pored tri olimpijske medalje Matea je i trostruka svjetska te europska prvakinja.

Zlatom i broncom u Tokiju od Matee Kolovrat i Petre Goleš Marjan je tako ponovio uspjeh s ljetnih olimpijskih igara u Tokiju prije četiri godine kada je Matea Jelić osvojila zlato, a Toni Kanaet broncu.

Trenerici Ani Zaninović ovo je prva velika medalja u trenerskom poslu, a dosad je kao sportašica osvojila četiri svjetske i tri europske medalje, bila je svjetska i europska prvakinja, dvostruka olimpijka u Londonu i Rio de Janeiru te najbolja sportašica Hrvatske

Ovo je i deseta olimpijska medalja za članove Taekwondo kluba Marjan odnosno okrugla 150. velika medalja za sportaše Marjana.

Dodajmo da su Matea i Petra u Tokyo putovali u sastavu hrvatskog deflimpijskog odbora.

Ljetne olimpijske igre:

Lucija Zaninović – London 2012. – bronca

Matea Jelić – Tokyo 2020. – zlato

Toni Kanaet – Tokyo 2020. – bronca

Lena Stojković – Pariz 2024. – bronca

Olimpijske igre gluhih:

Matea Kolovrat – Caxias do Sul 2022. – zlato

Petra Goleš – Caxias do Sul 2022. – srebro

Matea Kolovrat – Tokyo 2025. – zlato

Petra Goleš – Tokyo 2025. – bronca

Olimpijske igre mladih:

Ivana Babić – Nanjing 2014. - zlato

Lena Stojković – Buenos Aires 2018. - bronca