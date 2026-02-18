Close Menu

Splitska prvostolnica spremna za Pepelnicu: Zdenko Križić predvodi svečani obred

Na blagdan Pepelnice, svećenik posipa kršćane pepelom

Pepelnicom ili Čistom srijedom započinje korizma (četrdesetodnevnica), odnosno vrijeme od 40 dana (ne računajući nedjelje) posebnog oblika pokorničke priprave za proslavu Kristova vazmenoga otajstva. 

Čista je srijeda, počinje korizma: Znate li koga obvezuje post, a koga nemrs?

Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodit će na Čistu srijedu, Pepelnicu, 18. veljače misu u 18 sati u splitskoj prvostolnici sv. Dujma.

Na blagdan Pepelnice, svećenik posipa kršćane pepelom uz riječi: 'Spomeni se čovječe da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti'.

Pokora i spremnost na novi život

Pepeo kojim se vjernici posipaju ili im se pepelom križa čelo dobiva se od spaljenih grančica prošlogodišnje Cvjetnice, a na takav su način svečani Kristov ulazak u Jeruzalem i klicanje naroda, kao i početak Kristove muke, koje slavimo na Cvjetnicu, posipanjem pepela na Čistu srijedu svojevrsni podsjetnik na Kristovu patnju i vjernikovu spremnost sudjelovati svojim odricanjima i drugim oblicima pobožnosti u toj Kristovoj žrtvi. Posipanje pepela u kršćanskoj tradiciji označava pokoru i spremnost na novi život, a upravo nas na to podsjećaju riječi: “Obratite se i vjerujte evanđelju”, dok nas formula starijih obrednika (“Sjeti se, čovječe…”) podsjeća na našu smrtnost i prolaznost, kao i na potrebu da se u punoj poniznosti podložimo Bogu, svome Stvoritelju.

 

