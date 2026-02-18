Splitska prvostolnica spremna za Pepelnicu: Zdenko Križić predvodi svečani obred

Pepelnicom ili Čistom srijedom započinje korizma (četrdesetodnevnica), odnosno vrijeme od 40 dana (ne računajući nedjelje) posebnog oblika pokorničke priprave za proslavu Kristova vazmenoga otajstva.

Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodit će na Čistu srijedu, Pepelnicu, 18. veljače misu u 18 sati u splitskoj prvostolnici sv. Dujma.

Na blagdan Pepelnice, svećenik posipa kršćane pepelom uz riječi: 'Spomeni se čovječe da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti'.

Pokora i spremnost na novi život

Pepeo kojim se vjernici posipaju ili im se pepelom križa čelo dobiva se od spaljenih grančica prošlogodišnje Cvjetnice, a na takav su način svečani Kristov ulazak u Jeruzalem i klicanje naroda, kao i početak Kristove muke, koje slavimo na Cvjetnicu, posipanjem pepela na Čistu srijedu svojevrsni podsjetnik na Kristovu patnju i vjernikovu spremnost sudjelovati svojim odricanjima i drugim oblicima pobožnosti u toj Kristovoj žrtvi. Posipanje pepela u kršćanskoj tradiciji označava pokoru i spremnost na novi život, a upravo nas na to podsjećaju riječi: “Obratite se i vjerujte evanđelju”, dok nas formula starijih obrednika (“Sjeti se, čovječe…”) podsjeća na našu smrtnost i prolaznost, kao i na potrebu da se u punoj poniznosti podložimo Bogu, svome Stvoritelju.