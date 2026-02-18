Splitska policija uhitila vozača koji je u jednoj vožnji počinio šest prekršaja

Policijski službenici Policijske postaje Trogir su 17. veljače 2026. godine u 15:45 sati u mjestu Gustirna (općina Marina) zaustavili 44-godišnjeg vozača osobnog automobila.

Utvrđeno je da je upravljao vozilom iako mu je vozačka dozvola oduzeta zbog neobavljenog izvanrednog liječničkog pregleda. Također, utvrđeno je da vozilu istekla prometna dozvola prije više od 15 dana, kod sebe nije imao vozačku dozvolu ni osobnu iskaznicu i tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas.

Vozač počinio šest prekršaja, uhićen je i doveden nadležnom sudu. Sudu je predloženo da se okrivljeniku, zbog ponavljanja prekršaja, odredi zadržavanje te da ga se proglasi krivim i kazni kaznom zatvora u trajanju od 30 dana. Sud ga je pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti za počinjene prekršaje bit će donesena u redovnom postupku.