Splitska policija traži ovog muškarca. Znate li tko je on?

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje zbog počinjenja kaznenog djela Teška krađa iz čl. 229. st. 3. Kaznenog zakona, provaljivanjem u prodavaonicu u Splitu u studenom 2024.

"Policija posjeduje fotografije muške osobe za koju se smatra da raspolaže s informacijama u vezi navedenog kaznenog djela.

Stoga se pozivaju građani koji raspolažu informacijama o osobi s fotografija da obavijeste Drugu policijsku postaju Split na telefon 021/309-356, 309-357 ili na broj 192.

Također, građani informacije mogu dostaviti osobno dolaskom u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese: splitsko-dalmatinska@policija.hr", kažu iz PU splitsko-dalmatinske.