Splitska policija sutra provodi veliku prometnu akciju za pješake i vozače

Sutra, u četvrtak 13. studenog 2025. od 12 do 18 sati na prometnicama na području PU splitsko- dalmatinske provest će se akcija u prometu „Pješak/osobno prijevozno sredstvo“ koja će osim na prekršaje koje čine pješaci i osobe koje upravljaju osobnim prijevoznim sredstvom, biti usmjerena i na prekršaje koje vozači čine na njihovu štetu.

- Sve sudionike u prometu dodatno pozivamo na oprez i poštivanje prometnih propisa, kako svojim neodgovornim ponašanjem ne bi doveli u opasnost vlastiti, ali i život ostalih sudionika u prometu - priopćila je splitska policija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa