Splitska policija moli pomoć građana. Poznajete li ove muškarce?

Splitska policija traži pomoć građana. Objavili su fotografije muškaraca te im treba pomoć pri identificiranju osoba.

"Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje zbog počinjenja kaznenog djela Teška krađa iz čl. 229. st. 1. toč. 1. Kaznenog zakona, provaljivanjem u stan u Splitu u kolovozu 2025.

Policija posjeduje fotografije muških osoba za koje se smatra da raspolažu s informacijama u vezi navedenog kaznenog djela.

Stoga se pozivaju građani koji raspolažu informacijama o osobama s fotografija da obavijeste Drugu policijsku postaju Split na telefon 021/309-356, 309-357 ili na broj 192.

Također, građani informacije mogu dostaviti osobno dolaskom u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese: splitsko-dalmatinska@policija.hr", kažu iz PU splitsko-dalmatinske.