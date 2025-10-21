Splitska policija danas je na Rivi otkrila uznemirujuće brojke iz Splita i okolice: "Apeliramo na roditelje..."

Danas je na splitskoj Rivi održano obilježavanje šestog Nacionalnog dana sigurnosti cestovnog prometa, pod sloganom "Dva kotača nisu igračka", u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Cilj manifestacije bio je podići svijest građana o važnosti sigurnog sudjelovanja u prometu, osobito vozača motocikala, mopeda, bicikala i električnih romobila.

Na događaju se okupio velik broj građana, od najmlađih do starijih, koji su s velikim zanimanjem pratili edukativne sadržaje i razgovarali s policijskim službenicima o pravilima i sigurnosnim aspektima vožnje. Posebnu pozornost izazvali su električna vozila i romobili, kao i praktične demonstracije pravilnog i sigurnog sudjelovanja u prometu.

Zabrinjavajući broj prekršaja i nesreća

Policijski savjetnik Perica Orešković iz Službe prometne policije PU splitsko-dalmatinske naglasio je kako je broj prekršaja i prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači osobnih prijevoznih sredstava i dalje zabrinjavajuće visok.

"Prema našim statističkim podacima, do današnjeg dana evidentirali smo 1.243 prekršaja koje su počinili vozači osobnih prijevoznih sredstava, što je iznimno visok broj. Kada govorimo o prometnim nesrećama, do danas je zabilježeno 42 prometne nesreće u kojima su sudjelovali vozači ili putnici osobnih prijevoznih sredstava. Srećom, nemamo smrtno stradalih osoba, no u njima je 17 osoba teško, a 20 lakše ozlijeđeno", rekao je Orešković.

Pravila koja se moraju poštovati

Orešković je istaknuo da su policijski službenici svakodnevno usmjereni na nadzor i kontrolu ovih sudionika u prometu, kao i tehničke ispravnosti vozila. Posebno je podsjetio na zakonske odredbe:

vozila se ne smiju kretati brže od 25 km/h

vozač mora imati najmanje 14 godina

obvezna je zaštitna kaciga

na vozilu smije biti samo jedna osoba

prilikom prelaska kolnika potrebno je sići s vozila i gurati ga kao pješak

u večernjim satima i uvjetima smanjene vidljivosti vozač mora imati svjetlosne oznake

Apel roditeljima: Ne kupujte djeci prijevozna sredstva

Na kraju je Orešković uputio apel roditeljima: "Apeliramo na roditelje da ne kupuju i ne daju djeci mlađoj od 14 godina osobna prijevozna sredstva za samostalnu vožnju. Riječ je o ozbiljnom sigurnosnom riziku jer djeca te dobi nemaju dovoljno prometnog iskustva ni zrelosti za sigurno upravljanje takvim vozilima."

Policijska uprava splitsko-dalmatinska zahvalila je svim građanima koji su svojim sudjelovanjem podržali obilježavanje Nacionalnog dana sigurnosti cestovnog prometa. Organizatori su još jednom poslali jasnu poruku: odgovorno ponašanje u prometu spašava živote.