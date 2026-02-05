SPLITSKA PEDIJATRICA ŠOKIRALA RODITELJE NOVIM TERMINIMA "Zagreb ima ovo 15 godina, zašto mi nismo ranije?"

Omiljena splitska pedijatrica S.B. iznenadila je roditelje inovativnom promjenom radnog vremena od nove godine.

Uvela je odvojene termine za zdravu i bolesnu djecu, što je ogroman korak naprijed za zdravlje mališana i mir roditeljskih srca. Ova odluka nije samo praktična – ona štiti sve pacijente od zaraza i čini ambulantu efikasnijom.

Kako funkcionira nova praksa?

Zdrava djeca dolaze na sistematske preglede, cijepljenja i kontrole na početku radnog vremena. Bolesna djeca na red dolaze 2,5 sata kasnije. Ako roditelj slučajno dođe izvan termina, dijete se ipak pregleda – bez slanja kući! Ovaj sustav osigurava da se virusi ne šire, a čekanje postaje predvidivo i kraće.

Ravnatelj Rađa: "To je sasvim uobičajena praksa u pedijatriji"

Ovakva praksa podjele radnog vremena uvedena je u mnogim gradovima, ne samo u pedijatrijskim ambulantama već i u obiteljskim, a ponegdje čak i ginekološkim ordinacijama, što zapravo ni ne čudi ako kao jedna zdravorazumna osoba pogledamo koji su benefiti takvog radnog vremena odnosno odlaska doktoru "u smjenama".

Također, ako je suditi po riječima ravnatelja Doma zdravlja SDŽ Marka Rađe izgleda da je podjela vremena pregleda na zdrave i bolesne pacijente zapravo jedna uobičajena praksa koja ima za cilj sprječavanje zaraze.

"Ovo je nešto sasvim uobičajeno u pedijatriji, a takvu praksu imamo čak i u ginekologiji sa skupinom osjetljivijih trudnica. Svaki liječnik određuje dio svog radnog vremena kada djeca dolaze na sistematske preglede, cijepljenje i to su zapravo termini za zdravu djecu, a imamo termine kada dolaze ona koja su bolesna. Sve je to u cilju sprječavanja zaraze", kazao nam je.

"Liječnik može sam odlučiti koliko vremena će raditi sa zdravom djecom, a koliko s bolesnom. Možda je u ovom sezonskom djelu virusa takva praksa izraženija te svakako nije preporuka da se djeca miješaju. Pozdravljam ovakav način rada jer se time sprječava daljnje širenje zaraze, u ovom slučaju među djecom", kazao je.

Benefiti su očiti: manje bolesti, brži pregledi i sigurnije okruženje za sve.

Pohvale i od strane roditelja malenih pacijenata

Kako su reagirali roditelji na ovo "novo radno vrijeme" pedijatrijske ambulante doznali smo iz prve ruke, u razgovoru s njima u čekaonici.

"Malo me iznenadila ova promjena vremena pregleda bolesne i zdrave djece. Ispalo je da sam dovela bolesno dijete u termin za zdravu djecu, ali pedijatrica nas nije poslala kući već nas je primila i pregledala. Mogu reći da mi je ova odluka, tko god da je donio, dobra jer se više neće miješati zdrava i bolesna djeca", kazala nam je mama Sanja.

Odluku o ovakvom načinu rada pozdravlja i mama Ivana.

"Ovo što je pedijatrica uvela itekako pozdravljam. U Zagrebu ovo postoji već preko 15 godina, to je ono što ja iz osobnog iskustva znam. Gore osim podijeljenog radnog vremena pregleda zdrave i bolesne djece imaju čak i odvojene čekaonice, a evo i kod naše pedijatrice postoji mogućnost pregledavanja pacijenata u tri prostorije. Ovo mi je stvarno super novost i podržavam ju kao i sve što se radi za dobrobit naše djece i njihovog zdravlja", zadovoljno nam je rekla Lovrina mama.

U čekaonici smo sreli i jednog tatu. "Nisam znao za ovo novo radno vrijeme. Moram reći da sam zadovoljan kako su to organizirali da se ne miješaju zdrava i bolesna djeca, a imam osjećaj i da sve nekako ide brže sada iako do sada nikada nismo čekali nešto predugo".

"Zadovoljna sam organizacijom. Sve ide brže, a zdrava i bolesna se ne miješaju", kratko i jasno je dala svoje mišljenje mama Sanja.

Iz razgovora s ravnateljem Rađom i roditeljima pacijenata liječnice S.B. (a s kojom smo neformalno razgovarali) očito je da ova promjena rada pedijatrijske ambulante za svaku pohvalu – roditelji štede vrijeme, djeca su zaštićena, a ambulanta radi optimalno.