Splitska onkologija bliže kupnji magnetske rezonance: Do sada prikupljeno gotovo 400 tisuća eura!

Humanitarni spektakl “Stand-up s mudima”, održan u dvorani Gripe u Splitu, uspješno je okupio 4.200 posjetitelja koji su bili dio najvećeg stand-up događaja ikada održanog u Hrvatskoj i šire. Ovim događajem SplickaScena i Bradata aukcija proslavili su deset godina postojanja, a publika je svojim dolaskom donirala za kupnju magnetske rezonance koja će u deset godina pregledati 50.000 ljudi.

Uz „Stand-up s mudima“, kroz ostale akcije poput „Bradate aukcije“, „Bradate vožnje Extreme“ te utrke za žensko zdravlje „Race for the Cure“ stiglo se do iznosa od gotovo 400.000 eura na računu za kupnju magnetne rezonance.

- Ovaj rezultat ne bi bio moguć bez publike koja je napunila Gripe, svih izvođača koji su podržali projekt, partnera, donatora i volontera koji godinama stoje uz aktivnosti Bradate aukcije i Županijske lige protiv raka. Pokazali smo da Split ima veliko srce i napravili još jedan korak prema kupnji magnetske rezonance, poručuju organizatori.

Svoj nastup su donirali domaćini Josip Škiljo, Ante Travizi, Tomislav Primorac i Ivica Lazaneo, uz regionalne stand-up zvijezde Gorana Vinčića, Andriju Dabanovića, Vlatka Štampara i Srđana Olmana.

U ostvarenju ovog velikog događaja iznimno su pomogli: Tap B, Kazinoti i Komenda, Promo Plan, Promo Event, Core Event, Rotary Club Split Plus, Lumer Print & Shop, Elektrotehnička škola Split, CroMSIC Split, Teniski klub Split 1950, ESTe bar, Plan B, Jamnica, Cetina, Cup Up, Pigeria Gudin, Rusulica, Restoran Gusar, Dioklecijan Hotel & Residence, Marvie Hotel & Health, AC Hotel by Marriot Split, Pixera, Bramil Junior, Locastic, Think Smart, Bilić - Erić Security, Grad Split, RaST, Javna ustanova športski objekti, Lučka uprava, Čistoća, Hitna pomoć, Javna vatrogasna postrojba Split, Europlakat, Nova rent-a-car, Cosmo Hair te HASS & Europske sveučilišne igre 2028.

Također, hvala i cijelom produkcijskom timu: Rabbit Rock production, Hiper Media Plus, Expert kongresni servis, Tinu Bilandžiću i voditeljici Regini Zubanović.

Donaciju za kupnju magnetske rezonance u svakom trenutku možete uplatiti na https://bradata-aukcija.com/magnet/ .