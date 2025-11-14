Splitska Nadalina ponovo briljira na svjetskoj sceni: Bronca za inovativnu čokoladnu gramofonsku ploču

Splitska tvrtka Nadalina nastavila je nizati međunarodna priznanja osvojivši brončanu medalju na prestižnom svjetskom natjecanju Academy of Chocolate. Ovaj put nagrađeni su u kategoriji "prezentacija brenda" zahvaljujući svom jedinstvenom proizvodu – čokoladnoj gramofonskoj ploči koja doista svira pjesmu "Od zrna do čokolade".

Glazbeni dio projekta potpisuju dobro poznata imena hrvatske glazbene scene. Autor pjesme je Boris Hrepić, dok je aranžman povjeren Neni Belanu. Uz njih, u izvedbi sudjeluju Antonija Vrgoč Hrepić i Marinko Biškić, okupljeni u bendu Cacao All Stars, stvarajući jedinstveni spoj glazbe i vrhunskog čokolatarstva.

Ovo priznanje samo je još jedno u bogatoj kolekciji svjetskih nagrada koje Nadalina godinama uspješno osvaja. Među njima posebno se ističe zlatna medalja za njihovu čokoladu s kavom – jedinu hrvatsku čokoladu koja je ikad okrunjena takvim najvišim priznanjem.