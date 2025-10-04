Splitska mesnica ovaj vikend ne radi, razlog je nasmijao mnoge: "Ante se ženi... NAPOKON!!!"

Poznata splitska mesnica koja se nalazi u kvartu Spinut ovaj vikend - ne radi. To je možda iznenadilo mnoge koji su jutros otišli u spizu pa "poljubili vrata", iako nisu mogli biti ljuti nakon što su pročitali razlog.

Naime, na vratima mesnice obješena je obavijest gdje stoji da ovaj vikend mesnica Vitić ne raid zbog - vjenčanja!

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Subota 4.10. i nedjelja 5.10. ne radimo. Ante se ženi. NAPOKON!!!!!" piše na vratima ove mesnice, a poruka je nasmijala mnoge.

Sretno mladencima!