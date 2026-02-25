Splitska kazališna scena od subote je bogatija za još jednu uspješnu predstavu

U svečanom ozračju i pred oduševljenom publikom ispunjenog gledališta GKM-a održana je premijera predstave Bijeli jelen Vladimira Nazora, po dramatizaciji Antonele Tošić i u režiji Paola Tišljarića. Predstava je postavljena u čast 150. obljetnice rođenja jednog od najznačajnijih hrvatskih književnika, Vladimira Nazora. Ovaj kulturni događaj okupio je brojna poznata imena iz javnog i kulturnog života te potvrdio trajnu vrijednost Nazorova književnog nasljeđa.

Vizualni identitet predstave oblikovale su kostimografkinja Ana Mikulić i scenografkinja Nikolina Kuzmić, a snažan ugođaj dodatno je naglasila originalna glazba Žarka Dragojevića. Kreativni tim uspio je klasično djelo prenijeti suvremenoj publici, zadržavajući njegovu poetsku simboliku i emocionalnu snagu.

Glumački ansambl: Ivana Gudelj, Ivo Perkušić, Denis Tomić, Maro Drobnić, Mia Roknić, Siniša Novković, Matija Grabić, Vanda Boban Jurišić i Nada Kovačević dobili su ovacije publike i dugotrajan pljesak. Glumci su svojim interpretacijama likovima udahnuli život i dodatno naglasili bajkovitu atmosferu djela.

Proslava se nastavila uz brojna poznata lica koja su uveličala premijeru, a među njima dogradonačelnik Grada Splita Ivo Bilić sa suprugom, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, legenda Hajduka Ivan Gudelj, Iris Livaja, glumica Ana Gruica Uglešić, spisateljica Vjekoslava Huljić te brojni drugi što svjedoči o važnosti ovog kulturnog događaja za Grad Split.

Premijera je pokazala kako Nazorovo stvaralaštvo i dalje živi na pozornici, nadahnjujući nove generacije umjetnika i publike te potvrđujući da klasici hrvatske književnosti ostaju trajni izvor inspiracije i umjetničke snage.