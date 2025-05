Splitska influencerica ima najveću kolekciju patika u regiji: „Adidas Forum 84 x Jugoplastika potpisane od Kukoča i Rađe su najvrjednije što imam - nemaju cijene!“

Tko god pomno prati zbivanja na domaćoj streetwear sceni, teško je mogao zaobići ime Katarina Smolić, poznatija na Instagramu kao @katasplakata. Kata, kako je mnogi od dragosti zovu, modna je dizajnerica, influencerica, kreativna poduzetnica i strastvena kolekcionarka tenisica. Prvo je javnost oduševila kada je pokrenula brend Obekei, a zatim duhovitim natpisima na Katakomba majicama, dok istovremeno gradi snažnu sneakerhead zajednicu.

U razgovoru za Dalmaciju Danas otkrila je kako je nastala njezina ljubav prema tenisicama, zašto su Air Jordan njezin prvi izbor te koji su najvrjedniji modeli u njezinoj kolekciji.

Odmah na početku razgovora, strastvena kolekcionarka tenisica nam otkriva kako se rodila ljubav prema tenisicama, a kada je o brojkama riječ, kaže nam, kontrolu nad njima je odavno izgubila.

„Da vam budem iskrena, nakon što sam prešla brojku od 100 pari prestala sam brojati. Nemam više kontrolu nad njima. Haha. Ljubav prema tenisicama je postojala od uvijek. Još od ranog djetinjstva sam uvijek imala aktualne tenisice koje bi izlazile, a prava strast je počela prije 10 godina kada sam postala ambasador za jedan hrvatski shop tenisica. Ušla sam u taj svijet i jednostavno se zaljubila u tu kulturu“, priča nam Katarina.

Opredijelila se za Air Jordan tenisice

Od svih brendova, opredijelila se za Air Jordan tenisice. Zanimalo nas je po čemu su baš one posebne u odnosu na druge brendove?

„Opredijelila sam se za Air Jordan jer one po meni imaju najzanimljiviju povijest, a i vežu se za košarku koju obožavam. One su jednostavno priča za sebe od kada je i sve počelo s Michaelom Jordanom i prvom tenisicom 1985. godine. Preporučujem film “Air” da bi bolje shvatili o čemu pričam“, pojašnjava nam.

Iako sneakerhead kultura krojene vuče još iz 70-ih godina prošlog stoljeća, kod nas je još uvijek na klimavim nogama. Iako su tenisice za mnoge samo obuća, za sneakerheads entuzijaste one su strast, izazov i baš poput svakog kolekcionara, 'luda zaljubljenost'. No, kako izgleda biti dio te zajednice i što sve sneakerhead kultura podrazumijeva?

„Zapravo je sve počelo kada sam postala ambasador tada najpoznatijeg shopa s tenisicama u Hrvatskoj koji me kroz suradnju s njima uveo u sneaker community, a onda sam nakon toga sama kroz Instagram postala dio i svjetskog virtualnog sneakerhead communityja. Riječ je o kulturi u koji se sve vrti oko tenisica naravno. To su ljudi kojima je hobi skupljanje tenisica, trejdanje kao poznavanje povijesti i praćenje svakog brenda i modela“, priča nam Kata.

Adidas Forum 84 x Jugoplastika – najvrjedniji model

Iako se trudi svaki par tenisica barem jednom prošetati, neki modeli zauzimaju posebno mjesto u kolekciji, bilo zbog tržišne cijene ili sentimentalne vrijednosti. A koji je najvrjedniji model koji naša sugovornica ima u ormaru?

„Ima svega nekoliko pari koje nikada nisam obukla ali se zaista trudim da svake barem jednom prošetam. Trenutačno u kolekciji imam nekoliko pari koji su na cijeni kao što je Air Jordan 1 low by Travis Scott, Air Jordan 13 “He Got Game”, Air Jordan 4 “Bred” Air Jordan 11 “Space Jam” i po meni najvrjednije trenutačno bez mogućnosti novčane procjene su Adidas Forum 84 x Jugoplastika potpisane od Kukoča i Rađe. Ima tu još modela kojima cijena raste ali to sve ovisi o ponudi i potražnji“, objašnjava nam splitska modna dizajnerica.

Katarina Smolić imala je sreću biti dio sneakerhead svijeta od samih početaka, što joj je omogućilo lakši pristup i najpoželjnijim modelima. Objasnila nam je kako nabavlja nove modele te je li ovaj hobi unosan.

„Uvijek sam imala tu sreću da lako nabavljam uglavnom sve modele pa i one teže uhvatljive jer od kada sam počela s tim sam uvijek bila suradnik neke trgovine tenisica i dio tima koji je živio istu strast kao i ja tako. No bilo je tu i situacija gdje su se pojedini modeli nabavljali na svakakve načine preko prijatelja i Instagrama. Pojedine sam donosila i s putovanja. Osobno nisam ušla u ovaj hobi da bi zarađivala iako su mi mnoge suradnje kada su tenisice u pitanju plaćene, ali do nedavno je bio jako unosan za one koji su se bavili s tim, no sada je hype kao i sama potražnja znatno manja“, govori nam Katarina.

Svaki kolekcionar tenisica ima onaj jedan par koji mu izmiče, ali ostaje visoko na listi želja. Za Katu su to Air Jordan 8 “Valentine’s Day” realizirane 2018. godine za Valentinovo samo za žene.

„Također nemam nijedan model Air Jordan 8 tako da mi je time još napetije“, kaže nam.

“Ja od jutros nisam stala”

Kako smo već spomenuli, Katarina Smolić je osnivačica brendova odjeće Katakomba i Obekei. Otkriva nam odakle crpi inspiraciju.

„Obekei je zapravo nastao prvi, još za vrijeme moga studiranja. Katakomba je nastala par godina nakon. To su dva totalno različita brenda. Jedan je za određenu publiku koja prati modu, dok je drugi za širu masu bez modne i generacijske odrednice. Inspiraciju za Obekei sam crpila uglavnom iz glave, života i iz vlastitih snova“, navodi naša sugovornica.

Splićanima je posebno zanimljiva Katakomba iza koje se kriju natpisa baza koje smo svi govorili pa nas je zanimalo koji je bestseller?

„Za Katakombu je inspiracija dolazila s ulice od naroda zato i je slogan brenda “s ulice na majice”. To je brend koji je osvojio čitavu Dalmaciju pogotovo natpis “Ja od jutros nisam stala” jer nema žene koja to barem jednom nije rekla. To je ujedno i bestseller i dan danas nakon 10 godina“, otkriva nam.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli 𝐒 𝐔𝐋𝐈𝐂𝐄 𝐍𝐀 𝐌𝐀𝐉𝐈𝐂𝐄! (@kata_komba)

Na Instagramu Katu s plakata prati više od 14.000 pratitelja, a jedinstvenim sadržajem poprilično razlikuje od većine influencerica. Poruka koju želi prenijeti svojim pratiteljima je da žive iskreno, u skladu sa sobom, bez potrebe za uklapanjem u nametnute obrasce.

„Ljudi žele ozdraviti, ali ne žele sudjelovati u vlastitom ozdravljenju“

Osim mode i kreativnog izraza, često govori i o važnosti mentalnog zdravlja, ističući kako je ono temelj svakog pojedinca i društva u cjelini.

„Drago mi je da primijetite razliku između mene i ostatka jer tako znam da ispunjavam svoju svrhu na svoj originalan autentičan način jer autentičnost je pečat koji te izdvaja iz mase. Živjeti autentično je za mene jedina prava svrha života i pobjeda nad istim i to je upravo ono što želim prenijeti svojim pratiteljima. Za mene je mentalno zdravlje jako važno jer društvo ne može napredovati sve dok je mentalno zdravlje svakog pojedinca narušeno. Smatram da je mentalno zdravlje kod mladih ljudi sve više narušeno iz razloga što živimo u instant i ubrzanom svijetu gdje je sve servirano uglavnom nezdravo i toksično. Počevši od hrane pa sve do sadržaja koji se servira. Treba puno raditi na sebi i rad na sebi je dug put no ljudi radije biraju kraći i lakši put, a on uvijek donesi teže posljedice. Ljudi žele ozdraviti, ali ne žele sudjelovati u vlastitom ozdravljenju pa tako misle da će jedna tableta i par čaša alkohola riješiti problem. Hoće, do sutra kada će taj problem poprimiti drugi i još teži oblik, a time i biti teži za riješiti“, smatra splitska modna dizajnerica.

Fast fashion vs. slow fashion

U svijetu gdje je fast fashion postao dominantan, pitanje održivosti mode postaje sve važnije. U zadnjih 15 godina proizvodnja odjeće se udvostručila, dok je vrijeme u kojem stvarno nosimo tu odjeću palo za gotovo 40 posto. No, možemo li je učiniti održivom i što svatko od nas treba učiniti po tom pitanju?

„Ja sam netko tko nije odrastao na fast fashionu i jako sam sretna zbog toga. Još za vrijeme faksa sam voljela kupovati od lokalnih dizajnera i svojih kolega no lagala bih kad bi rekla da me jedan period nije uhvatilo opsesivno kupovanje brze i jeftine mode. No u koroni sam se jako osvijestila i odlučila kupovati odjeću samo dva puta godišnje na sezonskim sniženjima i pokazalo mi se jako dobro, ekonomično i na kraju krajeva ekološki osviješteno. Tako da bi to isto preporučila i drugima kao i podržavanje lokalnog prije svega“, savjetuje Katarina.

Za kraj našeg razgovora upitali smo je o budućim planovima. Splitska influencerica i modna dizajnerica po tom je pitanju vrlo jasna.

„Nemam ih jer živjeti u budućnosti stvara anksioznost. Živim i stvaram u trenutku, a želje i snove prepuštam toku i realizaciji koja će se sama kreirati u budućnosti uz naravno trud, rad i disciplinu“, zaključuje Katarina Smolić.