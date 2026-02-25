Splitska glumica iskreno progovorila o 18 pokušaja da ponovno ostane trudna: 'Priroda je okrutna'

Splitska glumica, 43-godišnja Ana Gruica Uglešić na društvenoj mreži podijelila je riječi iz najave jednog podcasta gdje je otvoreno govorila o svojim unutarnjim borbama, balansu između privatnog života, karijere i majčinstva. Naime, ondje je odlučila otvoriti neka vrata koja su do sada bila zatvorena za javnost te je ispričala izazovne detalje svog života, sve ono što ju je oblikovalo kao osobu i majku koju danas poznaju njezini najmiliji. Također, Ana Gruica iza sebe ima propali brak sa spisateljem Hrvojem Šalkovićem, govorila je i o njemu, o zajedničkom sinu Maratu, rastavi, novom suprugu psihijatru Boranu Uglešiću, promjenama, ali i novim počecima. U samoj najavi emisije spominju se svi njezini strahovi, želje za proširenjem obitelji, 18 pokušaja da ponovno ostane trudna, suočavanju s razočarenjima, ali i načinu na koji je pronašla snagu i utjehu. "Stvarno je priroda okrutna. Imali smo 18 pokušaja", kazala je te briznula u plač u podcastu imena "Mame kod Lane".

Podsjetimo, nedavno je Gruica Uglešić na svom Instagramu podijelila zanimljivost i time pokazala koliko poštuje svog bivšeg emotivnog partnera i oca svog djeteta, Hrvoja Šalkovića. Naime, Šalković je sudjelovao u HRT-ovu kvizu "Potjera", a Ana mu je posvetila objavu. "Tata je večeras kapetan u ‘Potjeri’! Kakav god rezultat bio, i Marat i ja smo ponosni na tebe i uvijek imaš našu podršku, jer mi znamo koliko znaš i što sve znaš! Bravoooo, tata! Idemo dalje, samo jako!" napisala je Ana, a ubrzo su uslijedili brojni pozitivni komentari. "Kako si lijepo napisala objavu, bravo Ana!", "Svaka čast, nema veze što niste zajedno, lijepo je vidjeti da ste u dobrim odnosima, to je danas rijetkost", "Kako je ovo prekrasno, bilo bi divno doživjeti ovakav skladan odnos", komentirali su pratitelji. Među njima je bio i voditelj Tarik Filipović koji je poručio da očekuje Šalkovića u kvizu Milijunaš, na što je Ana odgovorila potvrdno.

Hrvoje Šalković u Potjeri je imao lovkinju Moranu Zibar, a s još dvojicom natjecatelja uspio je doći do završne potjere. Iako nisu osvojili nagradu, imali su priliku ponovno sudjelovati u popularnom kvizu. "Sinu već godinama govorim da pravi frajer nije onaj koji se hvali novcem ili skupim automobilima, nego onaj koji dominira u Potjeri. A to je Morana. Sine, pogledaj ovu ženu, to je pravi frajer, odnosno frajerica", poručio je Šalković na kraju emisije, vidno emotivan. Podsjetimo, Hrvoje i Ana bili su u vezi od 2014. do 2017. godine te su dobili sina Marata. Iako više nisu zajedno, održavaju prijateljske odnose. Ana je ubrzo nakon prekida odnosa započela vezu s psihijatrom Boranom Uglešićem, s kojim je kasnije i uplovila u brak, piše Večernji list.