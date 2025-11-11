Splitska fotografkinja nakon prometne nezgode traži vozačicu: "Preuzimam odgovornost"

Splitska fotografkinja Damira Kalajžić danas je putem društvenih mreža opisala manju prometnu nezgodu koja se dogodila na Poljičkoj cesti u Splitu, u smjeru prema gradu, nedaleko od McDonald’sa.

Prema njezinoj objavi, tijekom vožnje u lijevoj traci, retrovizorom je dotaknula retrovizor bijelog automobila – po opisu sličnog modelu Volkswagen Caddy. Kako navodi, vožnja se odvijala pri maloj brzini, oko 10 km/h, a njezin se retrovizor pri udarcu samo djelomično zaklopio.

Zbog velike gužve i nemogućnosti zaustavljanja, Kalajžić je nastavila vožnju, no ubrzo je pokušala kontaktirati vozačicu oštećenog vozila. „Na semaforu kod Prime 3 mislila sam da je iza mene, mahala sam da stanemo, ali je produžila. Nisam sigurna da je to bila ista gospođa“, navela je.

Fotografkinja je odmah nakon parkiranja kontaktirala policiju i stranicu Prometne zgode i nezgode, ostavivši sve potrebne podatke – uključujući registarsku oznaku i broj mobitela. Također je poručila da će, ako je došlo do oštećenja, preuzeti potpunu odgovornost i pokriti troškove popravka.

„U slučaju da netko poznaje vozačicu bijelog auta ili ima informaciju o registraciji, molim da mi se javi“, dodala je Kalajžić u objavi.