Splitska faca koja ne stari: Maestro bijelih i simbol jedne zlatne generacije

Na današnji dan 1965. godine rodio se Aljoša Asanović

Šezdeseti rođendan danas slavi Aljoša Asanović, veliki igrač Hajduka i prava splitska faca. Baš smo ga jučer sreli preko Pjace, odjevenog baš onako kako on zna – u francuskom stilu – i nitko mu ne bi dao te godine. Velik je pečat ostavio u Hajduku, kao glavni igrač s kraja osamdesetih, a pogotovo kad se vratio u onoj velikoj sezoni 1994./95. i maestralno odigrao Ligu prvaka.

Aljoša Asanović, "vatreni lakat" Hrvatske nogometne reprezentacije s Eura 1996. i Svjetskog prvenstva 1998., temeljni je igrač onog strašnog veznog reda: Boban, Prosinečki, Asanović – "Ćirini sinovi" koji su nam donijeli prve velike radosti i visoko podigli ljestvicu hrvatskog nogometa.

A kao da je jučer debitirao na Trofeju Marjan u onom Špacinom Hajduku 1984., došavši iz kaljenja u tada jakom RNK Splitu.

Poštovao ga je i Ivica Osim, pa je odigrao i tri utakmice za reprezentaciju bivše države, ali Alji baš nije ležao plavi dres reprezentacije Jugoslavije, niti mu se za nju igralo. Asanović je čekao Hrvatsku – i dočekao je, pa doslovno poletio na prvu utakmicu Hrvatske: izmolio je predsjednika svog tadašnjeg kluba, francuskog Metza, da ode za Zagreb njegovim privatnim avionom i da 17. listopada 1990. bude dio srca te povijesne prve utakmice Hrvatske sa SAD-om.

Vraćao se Asanović krajem devedesetih i početkom dvijetisućitih, stalno pomažući svome Hajduku.

Aljoša Asanović, Hajdukov "fantazista", strijelac prvog povijesnog gola za Hrvatsku, kao i brojnih antologijskih golova za svoje bijele.

Sretan rođendan, legendo – i još puno rođendana!