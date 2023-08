SPLITSKA BOLNICA U PROBLEMIMA? KBC Split traži nevjerojatan broj medicinskih sestara!

Svakodnevno svjedočimo povečanom broj pacijenata na bolničkom liječenju, a time raste i potreba za brojem medicinskog osoblja.

Prema objavljenim natječajima na stranici KBC-a Split traži se čak 120 sestara!

Riječ je o mjestu na zamjeni ili radu na određeno zbog povećanog posega posla, ali ima oglasa i za posao na neodređeno.

Prema podacima sindikata, u zdravstvu danas radi oko 30.000 medicinskih sestara, a nedostaje ih najmanje oko 4000. Mnogo medicinskih sestara gotovo svakodnevno odlazi u inozemstvo jer je razlika u plaći ogromna, piše Danica.hr. U sindikatu navode kako je plaća medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti oko 750 do 800 eura, a u bolnicama od 800 do 1100 eura za one s 30-ak godina radnog staža i dodacima.

Medicinska sestra početnica u bolnicama sa zajamčenim dodacima prima u prosjeku oko 800 eura neto mjesečno.