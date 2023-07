Splitom šetaju obični turisti, Ultraši još nisu upali u program. Restorani puni, a sladoled se čeka samo na jednoj lokaciji...

Prava je sreća da je strogi centar Splita, onaj dio kojeg je zapasa Dioklecijan pa još malo šire, ipak nešto veći od recimo Dubrovnika. Jer uz ovoliko turista vulgaris, plus večerašnji početak Ultra Europe festivala, postoji realna opasnost od pješačkih čepova po kaletama, ne samo onih u prometu.

Dobro, popodne je još uvijek vladala prilična žega pa se dobar dio stranaca lješkario/roštiljao na plažama. Oni koji su stigli u grad, a nisu popunili neki od mali milijun restorana, više ili manje orijentiranih na kvalitet tj. kvantitet, šetuckaju besciljno, ali redom sa sladoledom u rukama. Kad smo već kod toga, zanimljivo da je fila uvijek pred istom gelaterijom. A otvorilo je po Splitu barem dvadesetak sladoledarnica, ne bi Bog - kod njih nigdje nikoga. Ali ne odaju dojam zabrinutosti, igraju na velike brojeve - kad redovi postanu predugi, dolazit će turisti i kod njih!

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: M.M. Foto: M.M. Foto: M.M. Foto: M.M. Foto: M.M.

Očekivano zapravo, po gradu se nije moglo vidjeti Ultraše. Njihov program još nije započeo, ili su na kupanju ili u nabavci ili u snu, svakako po centru Splita je popodne slabo šetala mladost ogrnuta zastavama svojih država. Njih ćemo tek vidjeti na Parku mladeži za koji sat.

Zanimljivo, čini se da je akcija iz Banovine s raznim oblicima upozorenja turistima da se ponašaju u skladu s recentnim civilizacijskim dosezima - dakle da ne pišaju gdje stignu, da ne galame u sitne sate, piju iz boca na ulicama ili da ne šetaju gradom (polu)goli - barem u popodnevnim satima urodila plodom. Velike table i znakovi s istaknutom kaznom od 300 eura za takvo ponašanje malo su, naizgled, zauzdali svjetsku mladost. Barem dok ne dođu Englezi, a onda 'all bets are of!'...