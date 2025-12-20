SPLITE, PROBUDI SE! Održana još jedna akcija čišćenja podmorja, bilo je tu svega

I ove godine u duhu blagdanskog darivanja i brige za naš okoliš, ronilački klub Puntar organizirao je posebnu božićnu eko akciju čišćenja podmorja, "EKO-SUB ADVENT 2025." Preko 120 ronilaca i volontera iz Hrvatske i okolnih zemalja udružilo je snage kako bi našem podmorju vratili stari sjaj.

"Svake godine nastojimo pozvati sve sudionike iz Hrvatske i okolice, a oni se najčešće rado odazovu. Prošle godine je akcija na Zvončacu bila vrlo aktivna i uspješna, s puno “dobrog ulova”, a ove godine smo na Splitskim galebima, kako ih volimo zvati.

Volimo mijenjati lokaciju kada je to moguće i, kao i uvijek, nadamo se da neće biti puno otpada za izvući, iako vjerojatno ipak hoće. Sudionici ne dolaze samo iz Splita i okolice, tako su nam se pridružili sudionici iz Zagreba, Mostara... Veseli nas što su svi uspjeli pronaći vrijeme ovog vikenda i doći k nama", kazala je Nela Maričević, tajnica Ronilačkog kluba Puntar.

U more se krenulo u 10:30, a do 12:30 su svi ronilački timovi izašli iz mora. U ta dva sata, naravno, neki će izvući više, neki manje otpada. Sav prikupljeni otpad bit će odložen u kontejner koji je osigurala Čistoća, nakon čega će se odvesti i sortirati.

Naravno, bit će tu i nešto za pojesti i popiti.

"Moramo počastiti naše goste, tako da će biti hrane i pića, a navečer smo organizirali i druženje. Pozvani su svi koji su sudjelovali u akciji, kao i oni koji su došli podržati ovaj događaj", kazala nam je Nela.

Izvuklo se dosta otpada

Ronilačka i ekološka akcija i ove godine prošla je uspješno.

"Kao i svake godine, ponovno smo iz mora izvukli veliku količinu otpada – otprilike četiri kubika. Među otpadom je bilo mnogo boca, starih vrša, cijevi, automobilskih i kamionskih guma, računala te raznih dijelova automobila i još mnogo toga", kazala nam je Nela.

Sada slijedi uručenje zahvalnica, a za sve sudionike organiziran je zajednički ručak. Dan je predivan, tako da će svi uživati uz more.

Najvažnija poruka ove ekološke akcije upućena je svima nama – ne samo mještanima koji ovdje žive, nego i gostima koji dolaze, a posebno nautičarima. A to je: Pokušajmo čuvati naše more čistim!

"Što manje otpada bacamo u more, to ćemo mi, kao domaćini, imati manje posla s ekološke strane, a svi zajedno moći ćemo više i kvalitetnije uživati u njemu", kaže Nela.

Organizatori akcije zahvaljuju se ljudima koji su pomogli da se ova akcija održi a to su Luka Split d.d., Disa doo, Centaurus doo, Tommy , Ožujska pivovara, Cetina te Crveni križ i HGSS.