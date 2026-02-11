Split vraća djetinjstvo bez ekrana: Djeca masovno napuštaju mobitele zbog 'starih dalmatinskih igara'

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu i Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije produžili su suradnju na projektu „Povratak igri“, koji uspješno provode drugu godinu zaredom.

Ugovor su potpisali direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Ivana Vladović, te dekan Kineziološkog fakulteta, prof. dr. sc. Frane Žuvela.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Projekt „Povratak igri“ usmjeren je na očuvanje tradicijskih dječjih igara, promicanje aktivnog i zdravog načina života te povezivanje akademske zajednice s društvenim i turističkim sektorom. Osim što doprinosi kvaliteti života lokalne zajednice, projekt razvija i kulturno-edukativnu ponudu Splitsko-dalmatinske županije.

Projekt je imao odličan odaziv. Reakcije djece i odraslih bile su izvanredne, što je i bio naš cilj: kroz igru i zabavu maknuti djecu s ekrana te im približiti igre koje su nama bile uobičajene u djetinjstvu. S kineziološke strane, bili smo iznenađeni koliko ponekad treba vremena objasniti jednostavne igre djeci. S druge strane, bilo je prekrasno gledati odrasle koji su kroz igre ponovno proživjeli svoja sjećanja i prisjetili se djetinjstva. Nadamo se da ćemo nastaviti s ovim projektom. Planiramo proširiti ponudu igara, uvesti neke „nove stare“ igre i ponovno aktivirati zajednicu – i djecu i odrasle – da se uključe i uživaju u igri", kazao je dekan Kineziološkog fakulteta, prof. dr. sc. Frane Žuvela.

"Želim se zahvaliti direktorici Turističke zajednice, Ivani Vladović, što je prepoznala Kineziološki fakultet kao ozbiljnog partnera u ovom projektu. Od prvog razgovora kliknuli smo i zaključili da želimo vratiti ove igre našoj djeci i omogućiti im da ponovno iskuse radost igre", dodao je.

Studenti su bili ključni sudionici i koordinatorii aktivnosti

Projekt „Povratak igri“ daje priliku studentima kineziologije da kroz praktični angažman razvijaju svoje kompetencije i primjenjuju znanja stečena tijekom studija. Studenti su bili ključni sudionici i koordinatorii aktivnosti, a rezultati prošle godine bili su iznimni. Na terenu su, kažu, svjedočili velikom interesu djece i odraslih.

"Za nas je važno da studentima omogućimo kontakt s lokalnom zajednicom i vanjskim dionicima, da steknu iskustvo koje će im koristiti u budućem radu. Fakultet je iznimno ponosan na ovu aktivnost i planiramo je zadržati kao jednu od tradicionalnih kinezioloških aktivnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji", kazao je Žuvela.

Projekt je započeo u Trogiru, a zatim se proširio na otoke i gradove poput Jelse, Hvara, Sinja, Supetra i Omiša. Reakcije svih generacija bile su izvrsne – čak i bake i djedovi aktivno su sudjelovali, dovodeći svoju djecu i unuke i ponekad osvojivši medalje. Kroz ove igre djeca razvijaju motoričke sposobnosti koje su u modernom načinu života često zanemarene. Ponekad im je izazov izvesti osnovne pokrete, poput skoka unatrag, što pokazuje koliko je važno vraćati se osnovnim igrama i tjelesnoj aktivnosti.

Igre su uključivale tradicionalne dalmatinske igre

Projekt također pruža turistima autentičan doživljaj Dalmacije – veselje, igru i zajedništvo koje nije moguće doživjeti samo promatrajući. Studenti su to prepoznali i entuzijastično sudjelovali u svim aktivnostima, prenoseći znanje i radost igre na djecu i zajednicu.

Igre su uključivale tradicionalne dalmatinske igre poput pljočkanja, igre „na slije“, laštika, školica, skokova u vrećama i potezanja konopa. Povlačenje konopa i druge natjecateljske igre privukle su širok spektar sudionika. Svako mjesto uključilo je i svoje lokalne tradicionalne igre kako bi se očuvala kulturna raznolikost.

"Sezona ove godine počinje u svibnju, kada ćemo igre provoditi dva puta tjedno. Planiramo obuhvatiti Hvar, Bol, Makarsku, Imotski i Split, uključujući i prekrasan Žnjan kao dnevni boravak za djecu. Interes za sudjelovanje velik je, a ako studenti budu u formi, aktivnosti ćemo nastaviti i na jesen", kazala je direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Ivana Vladović.

"Projekt je posebno važan jer djeca danas često imaju nedostatak motoričkih iskustava. Kroz tradicionalne igre omogućujemo im da steknu osnovna motorička znanja, razvijaju koordinaciju, snagu i društvene vještine, a sve u kontekstu igre i zabave.

Cilj nam je spriječiti da ove vrijedne tradicijske igre padnu u zaborav. Kroz suradnju Kineziološkog fakulteta i Turističke zajednice, djeca i roditelji dobivaju priliku učiti, igrati se i njegovati tradiciju, dok studenti stječu neprocjenjivo praktično iskustvo", dodala je.