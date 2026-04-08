Split: Vozačica odbila testiranje na droge, oduzeto vozilo, odvedena na sud

U ponedjeljak, 7. travnja 2026.godine na području Splita zaustavljena je 25-godišnja vozačica koja je odbila zahtjev policijskih službenika da obavi testiranje na prisutnost droge u organizmu, a također je utvrđeno da posjeduje marihuanu koja je od nje oduzeta.

Vozačica je uhićena i zadržana u policijskoj postaji do odvođenja na sud, dok je od nje privremeno oduzeto vozilo kojim je počinila prekršaje. Sudu je predloženo da joj se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od godine dana i da joj se trajno oduzme osobno vozilo kojim je počinila prekršaje.

Sud je 25-godišnjakinju pustio na slobodu, a odluku o odgovornosti za počinjene prekršaje donijet će uskoro.