Split uvjerljivo pobijedio Dubravu u Zagrebu

Split je bio uvjerljiv u 9. kolu SuperSport Premijer lige, protiv Dubrave u Zagrebu momčad Dina Repeše pobijedila je s 84:104 (26:32, 20:26, 17:24, 21:22) i zadržala prvo mjesto na tablici. Osim početnih minuta sve je bilo u znaku "Žutih" koji su dominirali u svim segmentima igre. Odličan je bio Jake Stephens, koji je bio nerješiva zagonetka za domaćine, ubacio je 19 poena (šut 7 posto), imao 12 skokova, 3 asistencije i 4 ukradene lopte, a prvi strijelac bio je spektakularni Ivan Perasović s 28 poena (šut 70 posto).

"Važno je da smo pobijedili. Obrambeno nismo bili na nivou, ali napadački smo bili odlični. Drago mi je da sam pogurao ekipu kada je trebalo, neka uvijek neki drugi pojedinac iskoči svojom igrom", kazao je Perasović.

Šuterski raspoložen bio je i Vito Kučić, ubacio je 18 poena, trice su mu bile 5:6.

"Koristili smo prednost ispod koša, nedostajali su nam Jordano, Sikirić i Svoboda patili smo u obrambenom dijelu. Zabili smo preko 100 poena, iskoristili naše visoke igrače. Pauza koja slijedi dobro će nam doći da se vrate ozlijeđeni i bolesni igrači", kazao je Splitov trener Dino Repeša.

Split: Myers 11, 3 as, Anticevich 7, 6 sk, Perasović, 28, 8 sk, Kučić 18, 4 sk, 4 as, Drežnjak 2, 4 sk, Jemo, Dragić 3, Stephens 19, 12 sk, 3 as, 4 uk, Radošević 4, Marinelli 12, 5 as.