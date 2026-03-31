Split uvjerljivo na hrvatskom vrhu: "Helikopter se aktivira isključivo za životno ugrožavajuća stanja"

Helikopterska hitna medicinska služba (HHMS) u prve dvije godine rada imala je više od 3500 intervencija, a projekt se uz osigurano financiranje nastavlja razvijati do 2031. godine, što je izjavila ministrica zdravstva Irena Hrstić na konferenciji za novinare, kad je istaknula da je HHMS opravdao svoju svrhu. Najavila je i da je radna skupina za reorganizaciju hitne medicinske djelatnosti pri kraju izrade prijedloga reorganizacije.

- Primarni cilj su spašeni životi. Mislim da smo u tome uspjeli. Unatoč izazovima, projekt ne završava nego se nastavlja kroz praćenje, analizu i unapređenje sustava - istaknula je Hrstić.

Dodala je da su novac za nastavak osigurali te nema dvojbe o njegovoj provedbi, a cilj je razviti najučinkovitiji model helikopterske hitne medicinske službe u Hrvatskoj.

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Maja Grba-Bujević, istaknula je da su u dvije godine zabilježili ukupno 3547 intervencija, pri čemu je Split imao 1509, Rijeka 1236, Zagreb 543, a Osijek 259 intervencija. Dodala je da je helikopter u prosjeku bio aktiviran pet puta na dan, što, kako je istaknula, potvrđuje potrebu za takvom službom, pišu 24 sata.

- Ono što je fascinantno i što zaista govori da nam je trebala hitna helikopterska medicinska služba jest to da smo prosječno pet puta na dan podizali helikopter hitne medicinske službe za intervenciju - rekla je Grba-Bujević.

'U sustavu HHMS radi 120 ljudi'

Sustav je, kaže, obuhvatio cijelu Hrvatsku te su najčešće intervencije bile kod moždanog i srčanog udara, odnosno stanja koja zahtijevaju što brži transport u bolnicu.

- U sustavu nema problema s kadrom, a u HHMS-u radi oko 120 liječnika, medicinskih sestara i tehničara posebno osposobljenih za rad u helikopteru. Helikopter se aktivira isključivo za životno ugrožavajuća stanja, prema jasno definiranim protokolima - ističe.

Ministrica Hrstić dodala je da je Hrvatska trenutačno pokrivena sletnim bazama, što je minimum koji je potreban, a helidrome će razvijati u okviru strateškog plana Ministarstva zdravstva.

Navela je i da je obveza države osigurati hitnu medicinsku pomoć svim korisnicima, neovisno o naplati, a na temelju iskustava iz prve dvije godine razmatrat će modele ekonomski održivog financiranja.

Načelnik Sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva, Damir Važanić, rekao je da sustav danas djeluje iz četiri baze - Rijeke, Splita, Zagreba i Osijeka - uz dodatno pokrivanje dubrovačkog područja uz pomoć MUP-a.

