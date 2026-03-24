SPLIT Uhićen vozač bez dozvole koji je odbio test na drogu, sud odredio 15 dana zadržavanja

Policijski službenici Prve policijske postaje Split su 21. ožujka 2026. godine u 22.30 sati u Splitu zaustavili 30-godišnjeg vozača osobnog vozila.

Utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima bilo koje kategorije, a na zahtjev policijskih službenika odbio se podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu.

Vozač je uhićen 21. ožujka 2026. godine u 22.30 sati, a 22. ožujka 2026. godine doveden je nadležnom sudu.

Protiv 30-godišnjaka je podnesen optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uz prijedlog policije da mu se odredi zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, dok će konačna odluka o sankcijama biti donesena naknadno.