Split u srijedu slavi snagu sporta i zajedništva!

Sport je u Splitu više od igre, on je dio identiteta grada. Ljubav Splita i sporta dobro je poznata svima: od vrhunskih sportaša i klubova do rekreativaca svih generacija. Upravo zato drugu godinu zaredom održava se Dan splitskog sporta, manifestacija koja odaje počast svim sportašima i sportskim entuzijastima našeg grada, i onima koji će to tek postati.

Nakon uspješnog prošlogodišnjeg izdanja na Prokurativama, ove godine se manifestacija seli na Žnjan. Na sportskim terenima već od 17 sati razigrat će se brojna djeca, ali i veliki. Svoj dolazak već su potvrdili brojni slavni splitski sportaši među kojima su Blanka Vlašić, Barbara Matić, Ivano Balić, Jerko Marinić Kragić:

"Na rukometnom igralištu iznad amfiteatra okupit će se vrhunski sportaši, olimpijci i legende splitskog sporta. Na štandovima će klubovi prezentirati svoje aktivnosti i sportove, dok će igralištima vladati nogomet, košarka, atletika, rukomet, stolni tenis, pikado i drugi", otkrio nam je Andrija Polić, predsjednik Splitskog saveza športova.

Tijekom poslijepodneva i večeri djecu tako očekuju brojni sportski punktovi, kao i prilika da isprobaju različite discipline, upoznaju trenere i možda otkriju upravo onaj sport koji ih najviše veseli.

Program koji počnje u 17 sati i trajat će sve do 21 sat

Sportskih aktivnosti neće nedostajati ni u žnjanskom amfiteatru koji će posebno za tu priliku biti prekriven tatami pločama koje će poslužiti kao savršena podloga za prezentaciju borilačkim klubovima. O borilačkim sportovima bit će govora i u večernjim satima, otkriva Polić:

"Drago mi je da ćemo moći uz sve navedeno najaviti i Golden Fight borilački spektakl koji se u petak, 03. listopada, održava u velikoj dvorani Športskog centra Gripe".

Cjelokupna manifestacija odvija se u organizaciji Grada Splita, Splitskog saveza sportova i tvrtke Žnjan, u suradnji sa Splitskim akademskim sportskim savezom, Parasportskim savezom grada Splita i Splitskim savezom gluhih.

Program koji počnje u 17 sati i trajat će sve do 21 sat, namijenjen je svoj djeci, od vrtićke do osnovnoškolske dobi, ali i roditeljima, prijateljima i svima koji žele provesti dan u pokretu i igri.