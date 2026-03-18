Split se prazni s zapada, istočni dijelovi rastu: Mejaši porasli 47 posto, stara gradska jezgra prepolovila stanovništvo

HDZ-ov gradski vijećnik Toni Piplica osvrnuo se na jučerašnju sjednicu Gradskog vijeća Grada Splita, istaknuvši kako je u raspravi nepravedno ostao u sjeni jedan važan dokument – sveobuhvatno izvješće koje je izradio Zavod za prostorno uređenje Grada Splita.

Riječ je o, kako navodi, detaljnoj analizi s nizom podataka, a posebno je izdvojio demografske promjene i kretanja stanovništva u Splitu. Prema podacima iz razdoblja od 2011. do 2021. godine, najveći rast stanovništva zabilježen je u istočnim dijelovima grada. Tako su Mejaši porasli za čak 47 posto, dok su Žnjan i Sirobuja zabilježili rast između 10 i 20 posto, a Kamen i Žrnovnica do pet posto.

S druge strane, zapadni i centralni dijelovi grada bilježe pad. Najveće smanjenje stanovništva zabilježeno je u gradskim kotarima Grad i Varoš, za više od 20 posto, dok su Lučac-Manuš, Gripe, Bol i Lokve izgubili između 16 i 20 posto stanovnika.

Piplica posebno naglašava dugoročniji trend: od 2001. do 2021. godine broj stanovnika u staroj gradskoj jezgri, odnosno gradskom kotaru Grad, prepolovio se. Kao glavne razloge navodi turistifikaciju centra, ali i promjene u načinu života. Istodobno, istočni dijelovi grada bilježe snažan rast – Žnjan i Mejaši gotovo su udvostručili broj stanovnika, dok su Šine, Sirobuja i Žrnovnica rasli između 30 i 40 posto.

Iako se podaci odnose na razdoblje do 2021. godine, Piplica ističe kako su se trendovi u posljednjih nekoliko godina dodatno intenzivirali.

– Zapad Splita se prazni, istok se naseljava. To je realnost koju treba prihvatiti i u skladu s njom planirati daljnji razvoj – poručio je.

Na kraju je pohvalio rad Zavoda za prostorno uređenje, ocijenivši izvješće kvalitetno izrađenim i iznimno korisnim za buduće planiranje razvoja grada.