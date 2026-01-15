Split se ponovno ujedinio: Advent u Siromašnoj prikupio čak 15.000 eura za Autizam 365!

U Siromašnoj u Splitu je 27. i 28. prosinca 2025. godine održan drugi humanitarni događaj "Advent u Siromašnoj", koji je i ove godine okupio brojne stanovnike i prijatelje kvartova s ciljem pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Sav prihod usmjeren udruzi Autizam 365

Događaj je organiziran u suradnji udruge "Za Plokite", veterana Siromašne te stanovnika kotara, a ove godine sva prikupljena sredstva namijenjena su udruzi "Autizam 365".

Organizatori poručuju kako je Siromašna, iako jedan od najmanjih kvartova u Splitu, još jednom pokazala zajedništvo i solidarnost.

"Mi smo jedan od najmanjih kvartova u gradu Splitu, a dokazali smo i ovaj put da smo velika srca", istaknuto je u zahvali organizacije.

U dva dana prikupljeno 15.000 eura

U samo dva dana trajanja događaja prikupljeno je ukupno 15.000 eura, što organizatori navode kao rezultat zajedničkog truda, dobre volje i podrške brojnih ljudi koji su sudjelovali na različite načine.

U ime organizacije upućena je zahvala svima koji su donirali, došli, pomogli ili na bilo koji način pridonijeli uspjehu akcije, uz poruku da ovakve priče mogu potaknuti i druge na djelovanje.

"Okupili smo se i ove godine s istim plemenitim ciljem – pomoći onima kojima je najpotrebnije. Dokazali smo i ovog puta da zajedništvo, dobra volja i veliko srce svih nas može donijeti samo dobro", poručio je Luka Čelar, predsjednik udruge "Za Plokite".