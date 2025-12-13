Split se ponovno okupio za beskućnike: Više od 500 volontera sudjeluje u humanitarnoj akciji "A di si ti?!"

Na splitskoj Rivi danas se nastavlja jedna od najljepših adventskih tradicija – velika humanitarna akcija "A di si ti?!", u organizaciji Udruge MoSt. Riječ je o događaju koji već godinama okuplja Splićanke i Splićane u prikupljanju pomoći za beskućnike te podsjeća na važnost solidarnosti u blagdansko vrijeme.

Grad se i ove godine uključio u akciju zajedno s brojnim volonterima te ima vlastiti humanitarni štand. Na štandu se nudi adventska pšenica i drugi simbolični proizvodi, a sav prikupljeni prihod namijenjen je korisnicima Udruge MoSt.

"Organizacija, koja broji više od 500 volontera, ima svega. Sudjeluje puno udruga, političkih stranaka, humanitarnih organizacija, učilišta i škola, što je iznimno važno kako bi mladi razvili svijest o volontiranju. Uključene su brojne osnovne i srednje škole, kao i neki fakulteti. Svi se sudionici javljaju samoinicijativno, a cijela priča traje već godinama. Najvažnije nam je to što ljudi zaista žele sudjelovati – nije riječ o pozivima, već isključivo o dobrovoljnoj inicijativi.", kazao nam je Dado Lelas, dugogodišnji humanitarac te predsjednik udruge MoSt.

"Akcija traje do otprilike 14 sati, a s obzirom na lijepo vrijeme, moguće je i da se malo produži, dok god bude ljudi. Nakon toga dolaze nam i gosti: predstavnici Grada i Županije, kao i dva igrača Hajduka koji nisu putovali u Zagreb. Dolazi i maskota Hajduka, a u podne će nam se pridružiti i Sandi, koji će se također okušati u prodaji. On večeras nastupa, a uz njega smo uključili i nekoliko javnih osoba koje će sudjelovati kao volonteri i prodavači", dodao je.

Cilj akcije je, uz prikupljanje pomoći, podsjetiti javnost na sugrađane koji žive u teškim životnim okolnostima te potaknuti zajedništvo i brigu jednih za druge. Advent, poručuju organizatori, nije samo vrijeme lampica i ukrasa, nego i prilika da se dobrota pokaže djelima.

Dođite na Rivu, sudjelujte i doprinesite koliko možete.

"Advent je vrijeme kada dobrota grije jače od lampica", poručuju organizatori.