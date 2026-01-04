Split se obranio prije 34 godine: Na današnji dan JNA napustila je Loru

Na današnji dan prije 34 godine, agresorska JNA napustila je ratnu luku Lora i Split, čime je okončana njihova višemjesečna okupacija vojnih objekata u gradu. Taj događaj ostaje snažan simbol pobjede i otpora hrvatskog naroda u Domovinskom ratu.

Split je prethodno, 15. studenog 1991., bio izložen pomorskom napadu kada je ratni brod JNA otvorio vatru na civilne ciljeve. Hrvatski branitelji s položaja na Kašjunima, Šolti i Braču uzvratili su paljbom i prisilili neprijateljske snage na povlačenje.

Nakon poraza i gubitka logističke potpore, JNA i JRM postupno su se povlačile - Divulje su napustili 22. prosinca, a Loru 4. siječnja 1992., pri čemu je dio vojne opreme odnesen, a dio uništen.

U spomen na ovaj povijesni dan, danas je u katedrali sv. Dujma služena misa zahvalnica. Odlukom Gradskog vijeća Splita 4. siječnja trajno se obilježava kao dan sjećanja na slobodu, hrabrost i žrtvu hrvatskih branitelja, izvijestili su iz HDZ-a Split.