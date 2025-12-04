Split: Pronađeno i oduzeto više od 1,2 kilograma hašiša i marihuane

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske su 3. prosinca 2025. godine, tijekom postupanja na području Splita, zatekli 23-godišnjeg muškarca koji je prilikom legitimiranja pokušao pobjeći, nakon čega je osoba zaustavljena i privedena.

Tijekom pretrage stana kojeg muškarac koristi pronađeno je i oduzeto ukupno osam pakiranja droge hašiš, ukupne mase 680 grama, te sedam pakiranja droge marihuane, ukupne mase 640 grama. Također je pronađena i digitalna vaga s tragovima droge.

Muškarac je uhićen te će nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, tijekom dana biti predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.