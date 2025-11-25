Split predstavio nove potpore malim poduzetnicima: fokus na rast i jačanje dijaloga

U Tehnološkom parku Split danas je održano tematsko događanje "Split za poduzetnike – Potpore kao temelj rasta malog poduzetništva", u organizaciji Grada Splita i Razvojne agencije Split – RaST. Tom prigodom predstavljene su aktualne i nove mjere usmjerene jačanju lokalnog poduzetničkog okruženja.

Skup je otvorio gradonačelnik Tomislav Šuta koji je istaknuo važnost stalne i strukturirane komunikacije s poduzetnicima. Posebno je naglasio ulogu novoosnovanog Gospodarskog vijeća Grada Splita, koje bi trebalo postati ključni kanal za dvosmjernu komunikaciju te uključivanje poduzetnika u procese donošenja odluka važnih za razvoj gospodarstva.

Događanje je okupilo predstavnike gradske uprave, razvojnih institucija i poduzetničke zajednice, s ciljem informiranja o dostupnim potporama te poticanja daljnjeg rasta i konkurentnosti malog poduzetništva u Splitu.