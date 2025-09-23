Split postaje epicentar međunarodne borbe za pobačaj i prava žena! Poznato tko stoji iza konferencije i što planiraju

U jeku sve učestalijih napada na tjelesnu autonomiju žena diljem svijeta, Split postaje mjesto susreta znanstvenog uvida, feminističke prakse i međunarodne solidarnosti.

Međunarodna znanstvena konferencija „Znanost za izbor – pobačaj u globalnoj perspektivi” okupit će feministkinje, znanstvenice i znanstvenike, medicinske stručnjakinje, pravnice i aktivistkinje za reproduktivna prava iz Hrvatske, Malte, Poljske, SAD-a i drugih zemalja, gdje je pristup pobačaju sustavno ograničen zakonima, institucionalnim preprekama ili društvenom stigmatizacijom.

Ključne teme konferencije su prakse podrške ženama: telemedicina, prekogranična podrška i građanski aktivizam kao odgovor na uskraćivanje zdravstvenih usluga, znanost: razotkrivanje načina na koje se znanstveni podaci iskrivljuju u anti-aborcionističkoj retorici te afirmacija znanosti kao temelja za političko i pravno djelovanje, zdravstvene posljedice zabrane pobačaja: utjecaj na fizičko i mentalno zdravlje žena i važnost zagovaranja utemeljenog na dokazima. Kao i međunarodna suradnja i solidarnost: razmjena modela kolektivne odgovornosti u obrani reproduktivne pravde.

Evo koji je cilj konferencije

Konferencija stvara prostor za susret i povezivanje stručnog znanja i aktivističkih iskustava, s ciljem širenja znanja korisnog za studente medicine, sociologije, psihologije, prava, javnog zdravstva, zdravstvenih studija koji žele produbiti razumijevanje, zdravstvene stručnjake kojima je važno unaprijediti profesionalnu praksu te aktivistkinje koje se godinama bore na terenu.

Konferenciju organizira ženska mreža Hrabre sestre, koju čini 40 žena iz različitih dijelova Hrvatske. Od osnutka 2020. godine mreža pruža točne medicinske informacije te emocionalnu i logističku podršku ženama koje traže pristup pobačaju – uključujući migrantkinje i žene iz susjednih zemalja. Unatoč zakonskoj mogućnosti pobačaja do 12. tjedna trudnoće, žene u Hrvatskoj i dalje nailaze na prepreke: široko rasprostranjen priziv savjesti, neravnomjernu dostupnost zdravstvene skrbi i prisutnu društvenu stigmu. Od 2020. do danas, Hrabre sestre podržale su više od 1.300 žena, potvrđujući važnost feminističke solidarnosti utemeljene na stručnosti, povjerenju i djelovanju bez odgode.

Lokacija konferencije: Hotel Amphora, Šetalište Ivana Pavla II 51, 21000 Split od 9.00 do 20.00 sati - besplatne prijave na LINKU.