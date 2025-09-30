SPLIT PODRŽAO OTVORENJE CROYA-e: Večernji sati na Zapadnoj obali u znaku glazbe, mora i luksuza

Ovogodišnji CROYA sajam nadmašio je prošlogodišnje izdanje: 48 luksuznih plovila, 17 izlagača i više od 250 charter brokera iz cijelog svijeta, potvrda su da je Split postao nezaobilazno mjesto okupljanja profesionalaca iz industrije. Svečanosti otvorenja nazočili su brojni predstavnici državnih i lokalnih institucija te partnera sajma.

„Ovakvi događaji izuzetno su potrebni Hrvatskoj, našem gospodarstvu i turizmu. Veseli me što je u odnosu na prošlu godinu prisutan i veći broj brodova, ali i agenata. Ministar Tonči Glavina i Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske nastavit će podupirati ovaj projekt koji sve više poprima obilježja svjetskog događaja.“, rekao je Žaja.

Drugu godinu za redom, svoju podršku cjelokupnom projektu pruža i Splitsko-dalmatinska županija. Zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja izrazio je zadovoljstvo činjenicom da su od prvih trenutaka prepoznali inicijativu, viziju i ideju organizatora:

„Sva važna imena yachtinga danas su ovdje, u našem gradu, na Zapadnoj obali – spajaju se i surađuju. Zahvaljujem članovima CROYA tima što su nas povezali i radujem se moru i brodovima, a gdje ćete ljepše mjesto nego upravo u Splitu?“

Zadovoljstvo ovakvim skupom luksuznih plovila u našem gradu nije krio ni zamjenik gradonačelnika Grada Splita, Ivo Bilić:

„Ovo je nešto što Splitu daje prednost za budućnost. Sudionici će zasigurno ponijeti izvrsne dojmove, osobito kada sve to povežemo s našom kulturom i gastronomijom. Grad će nastaviti podržavati manifestacije ovakvog značaja, posebno one koje se održavaju izvan same sezone.“

Čestitkama organizatorima na viziji i predanosti, pridužio se i predsjednik Županijske komore Split, Joze Tomaš, istaknuvši kako će upravo ovaj projekt u budućnosti pozicionirati ne samo Split, nego i cijelu regiju:

„Riječ je o jedinstvenom događaju koji na jednom mjestu okuplja i kupce i ponuditelje - ovdje charter broker može odmah vidjeti što ponuditi svom gostu. Čestitam organizatorima na viziji i hrabrosti. Hrvatska ima gotovo 19.000 vezova, a tek je 1.000 primjenjivo za brodove dulje od 20 metara, ovo je važan poticaj, a mi iz HGK želimo i možemo to podržati još snažnije.“

Dobrih želja za što uspješnijim umrežavanjem, novim poslovnim prilikama, ali i ugodnim druženjem, nije nedostajalo:

„Ovaj sajam pokazuje važnost međunarodnog povezivanja i jačanja profesionalnih odnosa kroz ovakav format. S ponosom nastavljamo graditi platformu koja spaja industriju na globalnoj razini.“, zadovoljno je utvrdio predsjednik CRO.Y.A. udruženja Stipe Petričević čestitajući ponaosob članovima organizacijskog odbora na angažmanu.

Program CROYA Charter Showa nastavlja se naredna dva dana na splitskoj Zapadnoj obali , gdje posjetitelje očekuju natjecanja Designer Water i Cocktail Competition, poslovni sastanci, prezentacije i brojna druga događanja.