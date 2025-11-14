Split pod budnim okom policije: Ne sjedajte za volan pod utjecajem alkohola, droga....

Od večeras na cestama Splitsko-dalmatinske županije nastavlja se intenzivan vikend nadzor prometa u cilju prevencije, ali i radi sankcioniranja vozača i sudionika koji neodgovornim ponašanjem i kršenjem prometnih pravila i zakona, ugrožavaju ostale sudionike i negativno utječu na stanje sigurnosti u prometu.

Policijski službenici će biti usmjereni na sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja kao što su vožnja pod utjecajem alkohola ili droga, prekoračenje brzine, vožnja unatoč izrečenim zabranama ili bez položenog vozačkog ispita.

Apeliramo na sve sudionike da poštuju zakone i prometna pravila i na taj način čuvaju svoj život, ali i živote svim sudionika u prometu.

Odgovornim ponašanjem možete dati svoj pozitivan doprinos stanju sigurnosti u prometu na cestama - izvijestili su iz PU SD.