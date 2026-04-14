Split obilježio 81. obljetnicu prve Narodne vlade Federalne Hrvatske: U fokusu antifašizam, sloboda i jednakost

Predstavnici SDP-a Split i platforme Možemo! Split sudjelovali su u obilježavanju 81. obljetnice osnivanja prve Narodne vlade Federalne Hrvatske, odajući počast onima koji su se borili za slobodu i dostojanstvo naroda.

Obilježavanje je upriličeno polaganjem vijenaca i cvijeća na više lokacija u Splitu, među kojima su Lovrinac i spomen-ploča u atriju Stare gradske vijećnice. U događaju su, prema objavi Možemo! Split, sudjelovali i predstavnici Grada Splita, Saveza antifašističkih boraca RH, Zajednice udruga antifašističkih boraca i antifašista Splitsko-dalmatinske županije te Udruge antifašista i antifašističkih boraca Grada Splita.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Povijesni datum za Hrvatsku

Iz Možemo! Split podsjetili su kako je upravo 14. travnja 1945. godine u Splitu osnovana prva narodna vlada, i to u Staroj gradskoj vijećnici. Tom je prigodom, navode, Vladimir Nazor poručio: "Suđeno je da naša nova Vlada nastane usred proljeća u Dalmaciji, kolijevci hrvatske državne ideje i hrvatske kulture. U drevnom i starom gradu Splitu što je u drevno vrijeme osjetio, a i vidio hrvatske kraljeve, koji su se u obližnjem Solinu krunili. U gradu Splitu koji se uvijek opirao okupatorima i pokazao smjelost i odvažnost u najtežim časovima našeg narodnog ustanka".

Podsjetili su i na Deklaraciju Narodne vlade Hrvatske od 22. travnja, u kojoj se ističe: "Stvaranje prve Narodne vlade Hrvatske još u toku samog oslobodilačkog rata protiv tuđinske okupacije dokazom je, da se neotuđiva, a tako dugo nepriznavana prava hrvatskog naroda na slobodu i nezavisnost ostvaruju nezadrživom snagom. Kao rezultat borbe hrvatskog naroda za slobodu i u toku oslobodilačkog rata ostvarilo se i njegovo pravo na vlastitu narodnu vladu".

Antifašizam kao trajna društvena vrijednost

Iz SDP-a Split poručili su kako je antifašizam "duboko utkan u temelje Ustava Republike Hrvatske" te predstavlja jednu od najvažnijih vrijednosti na kojima počiva hrvatsko društvo.

Naglasili su i da je antifašistička tradicija na ovim prostorima "duga, časna i neizbrisiva", dodajući kako je riječ o nasljeđu na koje treba biti ponosan.